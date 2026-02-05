신지호 "한동훈 출마 말라? 퇴학시켜 놓고 검정고시도 보지 말란 소리"

친한(친한동훈)계 인사인 신지호 전 국민의힘 전략사무부총장이 당 일각에서 한동훈 전 대표를 향해 "(재보궐 출마는) 하지도 말아야 하고 해서도 안 된다"는 발언이 나온 것에 대해 "(이는) 퇴학시켜 놓고 '너는 검정고시도 보지 마라'는 소리"라고 꼬집었다.

지난 31일 서울 영등포구 여의도공원 인근에서 열린 한동훈 제명 규탄집회에서 한동훈 전 국민의힘 대표 지지자들이 구호를 외치고 있다. 뉴시스

'에 출연해 이같이 밝혔다.

앞서 성일종 의원은 3일 한 전 대표의 무소속 출마 가능성을 묻는 말에 "현명한 분이시기 때문에 어쨌든 그런 건 안 하실 거라고 생각한다"며 "(출마는) 하지도 말아야 되고 해서도 안 된다고 생각한다"고 말했다.

이에 신 전 부총장은 "성 의원은 대법원 확정판결이 난 건 아니지만 내란중요임무종사자로 징역 23년 형을 받은 한덕수 전 총리를 당의 대선후보로 옹립하는 데 앞장섰던 사람 아니냐"며 "이분은 지금 반성해야 할 때"라고 지적했다.

진행자가 "'한 전 대표가 선거 때 당과 행보를 맞추는 모습을 보이는 것이 당으로 돌아오는 데 도움 될 것'이라는 취지아닐까"라고 질문하자 신 전 부총장은 "홍준표·주호영·권성동 등은 제명을 당해 무소속으로 출마한 것이 아니라 공천에서 탈락한 뒤 출마, 당선된 후 돌아온 사례"라고 답했다.

<뉴시스>