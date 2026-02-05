김원준, ‘검사 아내’와의 에피소드 “‘기억 안 난다’ 금지…취조당한다”

가수 김원준이 검사 출신 아내와의 결혼 생활을 돌아보며 신혼 시절의 부부 에피소드를 공개했다.

김원준은 지난 4일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’의 ‘SHOW! 꽃길 걷는 거야~’ 특집에 조혜련, 한해, 그리와 함께 게스트로 출연했다.

MBC ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

이날 김원준은 검사 출신 아내와의 일상을 풀어내 웃음을 자아냈다. 그는 “아내 앞에서 절대 하면 안 되는 말이 있다. ‘기억이 안 난다’는 표현”이라며 “신혼 초에 그 말을 했다가 정말 궁지에 몰렸다. 기억이 날 때까지 계속 생각해내야 한다”고 털어놨다.

이어 “아내에게 과거 일을 물어보면 휴대전화를 보지도 않고 육하원칙에 따라 바로 답이 나온다”며 “마치 취조를 받는 기분”이라고 표현해 좌중을 폭소케 했다.

MBC ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

이른바 ‘경제적 압수수색’ 에피소드도 공개됐다. 김원준은 어느 날 아내가 갑자기 ‘오빠, 저작권 통장 잘 있어?’라고 물어 긴장했던 순간을 전했다. 이에 진행자들이 “압수수색 아니냐”고 농담하자, 김원준은 “몸수색을 당하고 싶다”며 너스레를 떨었다.

김원준은 오랜 시간 음악 활동을 통해 저작권료를 쌓아왔다며 “상징적인 돈이라 거의 손을 안 댔다”고 설명을 덧붙였다.

MBC ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

그의 가족 이야기도 이어졌다. 김원준의 첫째 딸은 영어 스피치 대회에서 두각을 나타낼 만큼 뛰어난 언어 감각을 지녔고, 해외 직구 과정에서 직접 영문 메일로 가격 협상까지 했다는 일화가 소개됐다. 반면 둘째 딸은 넘치는 에너지를 지닌 성격으로 대비를 이룬다고 전했다.

한편 이날 방송은 닐슨코리아 기준 가구 시청률 3.8%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다.