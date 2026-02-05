인천 연수구, 인플루엔자 표본 감시기관 확대 선제적 대응

인천 연수구가 인플루엔자 표본 감시 의료기관을 추가해 유행에 선제적으로 대응한다. 연수구는 인플루엔자 표본 감시기관을 올해 4곳 신규 지정해 기존 3곳에서 7곳으로 확대됐다고 5일 밝혔다.

해당 기관은 지역 내 인플루엔자 발생 동향과 유행 주기를 파악하고자 매주 내원 및 의심 환자 수를 신고하는 등 감시체계에 참여한다. 구는 앞으로 관내 의료기관과의 협력을 통한 감염병 정보 공유와 대응 체계를 효율적으로 운영해 나갈 방침이다.

질병관리청 표본 감시 결과를 보면, 올해 1월 4주차(18∼25일) 의원급 의료기관 인플루엔자 의심 환자 분율은 외래 1000명당 47.7명으로 집계됐다. 이는 2025∼2026절기 인플루엔자 유행주의보 발령 기준(외래 1000명당 9.1명)을 크게 웃도는 수치다.

구보건소 관계자는 “감염병 발생 동향은 더 정확히 파악하고 지역사회의 유행 확산을 조기 차단시키는 데 힘쓸 것”이라며 “고위험군을 중심으로 기침 예절, 손 씻기, 마스크 착용 등 개인위생 관리와 예방 수칙 준수를 바란다”고 말했다.