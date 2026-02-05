메뉴보기메뉴 보기 검색

인천 연수구, 인플루엔자 표본 감시기관 확대 선제적 대응

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com
인천 연수구가 인플루엔자 표본 감시 의료기관을 추가해 유행에 선제적으로 대응한다. 연수구는 인플루엔자 표본 감시기관을 올해 4곳 신규 지정해 기존 3곳에서 7곳으로 확대됐다고 5일 밝혔다.

 

해당 기관은 지역 내 인플루엔자 발생 동향과 유행 주기를 파악하고자 매주 내원 및 의심 환자 수를 신고하는 등 감시체계에 참여한다. 구는 앞으로 관내 의료기관과의 협력을 통한 감염병 정보 공유와 대응 체계를 효율적으로 운영해 나갈 방침이다.

 

질병관리청 표본 감시 결과를 보면, 올해 1월 4주차(18∼25일) 의원급 의료기관 인플루엔자 의심 환자 분율은 외래 1000명당 47.7명으로 집계됐다. 이는 2025∼2026절기 인플루엔자 유행주의보 발령 기준(외래 1000명당 9.1명)을 크게 웃도는 수치다.

 

구보건소 관계자는 “감염병 발생 동향은 더 정확히 파악하고 지역사회의 유행 확산을 조기 차단시키는 데 힘쓸 것”이라며 “고위험군을 중심으로 기침 예절, 손 씻기, 마스크 착용 등 개인위생 관리와 예방 수칙 준수를 바란다”고 말했다.

강승훈 기자

