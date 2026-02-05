박근혜 대구 사저 가압류… 가세연에 빌린 10억 못 갚아

박근혜 전 대통령의 대구 달성군 사저가 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’(가세연)에 가압류됐다.

5일 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사54-2단독 한성민 판사는 지난달 30일 가세연과 김세의 대표가 박 전 대통령을 상대로 낸 부동산 가압류 신청을 인용했다.

대구 달성군 유가읍 쌍계리 박근혜 전 대통령 사저 .뉴스1

가압류는 채무자가 재산을 은폐하거나 매각하지 못하도록 법원이 임시로 압류하는 처분이다. 강제집행에 앞서 재산을 보전하기 위해 채권자가 신청할 수 있다.

가압류된 사저는 2022년 측근인 국민의힘 유영하 의원이 박 전 대통령 명의로 매입한 단독주택이다. 대지면적 1676㎡, 연면적 712㎡이고 엘리베이터가 있는 주거용 건물과 3개 동의 부속 건물이 딸린 것으로 전해졌다.

유 의원은 가세연과 김씨에게 매입 자금을 빌렸는데, 이 가운데 가세연 몫 1억원, 김씨 몫 9억원을 변제하지 못했다. 김씨와 가세연이 청구한 대여금 채권은 10억원인 것으로 파악됐다.

박 전 대통령은 2021년 말 특별사면 이후 이 사저로 이사했다. 당시 유 의원은 사저 매입 비용 관련 “가세연이 도움을 준 게 맞다”며 박 전 대통령의 출판 인지세 등으로 변제할 계획이라고 밝혔다.