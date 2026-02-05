“우리 아기 주식계좌부터”…미성년자 주주 급증에 증여·투자 플랫폼 등장

국내 미성년자 주주 수가 급증하는 가운데 자녀와 부모를 위한 증여·투자 플랫폼이 출시됐다.

한화생명은 이 같은 기능의 증여∙투자 플랫폼 ‘파이(Pi)’를 출시했다고 5일 밝혔다. 미성년 자녀를 위한 증여∙투자∙세무 서비스를 원스톱으로 제공하는 서비스는 한화생명이 최초다.

한국예탁결제원에 따르면 국내 미성년자 주주 수는 2019년 약 10만명에서 2024년 약 77만명으로 5년 만에 7.7배 증가했다. 자녀 출산과 동시에 자산 증여를 준비하는 부모가 증가하면서 생긴 현상으로 분석된다.

그러나 기존 금융권의 자녀 관련 서비스는 계좌 개설과 자금 이체 수준에 머물러있었다. 이번에 출시된 파이는 자녀를 위한 자산 증여는 물론, 증여 후까지 이어지는 자산관리까지 모두 연결한 것이 특징이다. 성장 단계별 증여 시점, 자산투자, 세무관리까지를 시점별로 구조화했다.

첫 단계는 증여 계획 수립이다. 미성년 자녀의 증여세 비과세 한도(10년 합산 2000만원)를 기준으로 목표 금액과 기간을 입력하면, 파이 앱이 남은 공제 한도를 자동으로 계산해준다. 복잡한 셈법을 일일이 확인하지 않아도 세금 부담을 최소화한 증여 계획을 세울 수 있다.

증여자산을 투자하는 것도 간편하다. 한화투자증권과 협업해 앱 내에서 자녀 명의 비대면 증권계좌 개설은 물론, 해외 주식 및 상장지수펀드(ETF) 투자를 원스톱으로 지원한다. 증여된 자산이 예금 통장에 머무르지 않고, 실제 운용으로 이어질 수 있도록 한 것이다.

세무 신고 부담 역시 줄어든다. 10년 단위로 시행해야 하는 증여자산 세무 신고에 맞춰 알림을 제공하고, 증여세 신고에 필요한 서류를 자동으로 준비해 비대면 간편 신고를 지원한다. 증여 이력과 공제 한도도 함께 관리할 수 있어, 별도의 세무 지식 없이도 증여 관련 세무 절차를 체계적으로 준비할 수 있다.

이창희 한화생명 COE부문장은 “파이는 자녀의 자산관리에 관심이 많은 젊은 부모들의 니즈에 주목해 누구나 쉽고 편리하게 자녀 증여 플랜을 설계할 수 있도록 한 플랫폼”이라며 “자녀의 생애 첫 금융부터 미래자산까지 보다 계획적으로 준비할 수 있는 고객의 금융솔루션이 될 것”이라고 말했다.