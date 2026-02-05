LS에코에너지, 전 세계 전력망 깔며 사상 최대 실적 경신

영업이익 49.2% 폭증…2년 연속 두자릿수 성장세

LS에코에너지는 연결 기준 작년 영업이익이 668억원으로 전년 대비 49.2% 증가했다고 5일 밝혔다.

LS에코에너지 베트남 생산법인(LSCV)전경. LS에코에너지 제공

LS에코에너지의 지난해 연간 매출은 9601억원, 순이익은 485억원으로 각각 전년보다 10.5%, 37.1% 늘었다.

매출과 영업이익, 순이익 모두 사상 최대 실적을 기록하며 2년 연속 두 자릿수 성장세를 이어갔다.

고부가 제품 중심 수출 확대와 수익성 개선으로 영업현금흐름은 전년 대비 4배 넘게 개선됐다.

유럽향 초고압 전력 케이블과 미국향 URD(배전) 및 UTP(통신) 케이블의 수출 증가와 동남아 지역 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따른 전력 제품 수요 확대가 호실적을 이끌었다.

LS에코에너지는 베트남 호찌민 생산법인(LSCV)에 희토류 금속 생산 설비를 구축하는 등 희토류와 해저케이블 사업을 차세대 성장 축으로 육성하고 있다. 희토류 금속은 로봇, 도심항공교통(UAM), 전투기, 풍력터빈, 전기차 등 미래 전략 산업에 사용되는 영구자석의 핵심 원료다.

이상호 LS에코에너지 대표는 "현재의 성장 흐름이 유지될 경우 2026년 매출 1조원 달성도 가능할 것으로 기대한다"며 "해저케이블 등 고부가가치 사업과 핵심 전략 물자 분야로 사업 영역을 확장해 성장 동력을 더욱 강화하겠다"고 말했다.