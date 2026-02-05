해진공, 블룸버그와 함께 해운 생존전략 모색한다

한국해양진흥공사(KOBC·해진공)가 글로벌 공급망 재편이라는 급변하는 환경에 맞딱뜨린 국내 기업의 대응 전략 수립을 위한 자리를 마련한다.

5일 해진공에 따르면 해진공은 11일 부산 본사에서 블룸버거와 공급망 관련 산업 종사자 및 공공기관 관계자를 대상으로 ‘해상공급망 세미나’를 공동 개최한다.

해진공은 블룸버거와 공동으로 11일 공급망 관련 산업 종사자 및 공공기관 관계자 대상 ‘해상공급망 세미나’를 개최한다. 사진은 세미나 포스터. 한국해양진흥공사 제공

세미나는 중동지역 분쟁과 미·중 전략 경쟁 심화 등 지정학적 위험 확대, 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 및 배출권거래제(ETS) 등 국제 환경·탄소규제 강화로 해상공급망의 불확실성이 커지고 있는 상황에서 해운·물류산업의 대응 전략과 정책 시사점을 모색하기 위해 마련됐다.

특히 부산이 가진 해양수도와 금융중심지라는 입지적 강점을 극대화해 해양산업 이슈를 금융·정책·산업 관점에서 종합적으로 논의할 예정이다.

통·번역 없이 영어로 진행되는 이번 세미나는 금융·무역 정보기관인 블룸버그 소속의 세계 정상급 분석가들이 연사로 참여한다. 첫 번째 세션에서는 글로벌 해운사 CMA-CGM에서 전략 매니저를 담당한 블룸버그 인텔리전스 분석가 케네스 로가 연사로 나서 해운 시장의 불확실성 속에서 나타나는 주요 위험과 기회 요인을 분석할 예정이다. 다음 세션에서는 블룸버그 지오이코노믹스(경제·지정학 결합) 분석가 마이클 덩이 글로벌 지정학 및 산업 정책 변화가 해상공급망과 관련 산업 전반에 미치는 영향을 심도 있게 조명할 계획이다.

해진공은 2024년 블룸버그와 전략적 업무협약을 체결한 이후, KCCI(컨테이너선운임지수)· KDCI(건화물선운임지수) 등 KOBC 운임지수를 블룸버그 터미널에 등재하는 등 국내 해양 데이터의 글로벌 표준화를 선도해왔다. 이번 세미나는 해진공이 축적한 해양산업 정보와 블룸버그의 글로벌 데이터 및 분석 역량을 결합해 부·울·경의 금융 및 해양산업 경쟁력을 한 단계 격상시키는 계기가 될 것으로 기대된다.

안병길 해진공 사장은 “이번 세미나는 단순한 시장 동향 파악을 넘어 정책·지경학·금융 요인을 종합적으로 반영한 글로벌 해상 공급망의 해법을 도출하는 데 의미가 있다”고 말했다.