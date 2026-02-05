김혜수·조여정 '지금 불륜이 문제가' 출연…황동혁 제작

배우 김혜수·조여정이 '오징어 게임' 황동혁 감독과 손잡고 블랙코미디를 선보인다.

쿠팡플레이는 5일 새 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 캐스팅 라인업을 공개했다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 블랙코미디다.

김혜수는 더 큰 성공에 목마른 인테리어 회사의 CEO이자 인기 인플루언서 '경희' 역을 맡았다. 조여정은 '경희' 앞집에 사는 이웃이자, 곁에 남은 유일한 딸을 지키기 위해 모든 것을 감내하는 피부과 원장 '수정'을 연기한다.

김지훈은 '경희'의 남편이자, 성공한 아내의 그늘에 가려 살아가는 배우 '재홍' 역을 맡았다. 김재철은 '수정'의 전남편이자 딸의 양육권을 되찾기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 '보성'을 연기한다.

대본 리딩을 마친 후 김혜수는 "모든 게 '유니크' 했다, 이야기를 풀어가는 방식도 캐릭터들의 개성이나 앙상블도 재미있었다"라고 전했다. 조여정은 "한 사건을 바탕으로 펼쳐지는 아슬아슬한 소동극이 배우들의 케미로 흥미진진하게 펼쳐진다, 많은 기대 부탁한다"고 했다.

연출은 드라마 '살인자ㅇ난감', '타인은 지옥이다', 영화 '사라진 밤' 등으로 자신만의 감각을 인정받아 온 이창희 감독이 맡았다.

제작은 '오징어 게임' 시리즈로 글로벌 신드롬을 일으킨 황동혁 감독과 김지연 제작자가 공동 설립한 퍼스트맨 스튜디오가 맡는다. 황동혁 감독은 쇼러너이자 제작자로 작품 전반의 완성도에 힘을 더한다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 올해 공개 예정이다.

<뉴시스>