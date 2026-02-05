[포토] 트리플에스 신위-김유연-정하연 '강렬한 등장'

그룹 트리플에스 신위, 김유연, 정하연(사진 왼쪽부터)이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

