[포토] 에이비식스 김동현-이대휘 '멋짐 폭발'

한윤종 기자 hyj0709@segye.com
그룹 에이비식스 김동현(사진 왼쪽)과 이대휘가 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.
그룹 에이비식스 이대휘가 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.
그룹 에이비식스 김동현이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.
