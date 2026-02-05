메뉴보기메뉴 보기 검색

[포토] 스테이씨 세은-아이사-윤 '같은 듯 다른 매력'

한윤종 기자 hyj0709@segye.com
스테이씨 세은, 아이사, 윤(사진 왼쪽부터)이 4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.
스테이씨 세은, 아이사, 윤(사진 왼쪽부터)이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

그룹 스테이씨 윤이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.
그룹 스테이씨 세은이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.
그룹 스테이씨 아이사가 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다.
