[포토] 스테이씨 세은-아이사-윤 '같은 듯 다른 매력' 입력 : 2026-02-05 12:12:23 수정 : 2026-02-05 12:12:22 한윤종 기자 hyj0709@segye.com 구글 네이버 유튜브 스테이씨 세은, 아이사, 윤(사진 왼쪽부터)이 4일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. 스테이씨 세은, 아이사, 윤(사진 왼쪽부터)이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. 그룹 스테이씨 윤이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. 그룹 스테이씨 세은이 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. 그룹 스테이씨 아이사가 5일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 F/W 서울패션위크 곽현주 패션쇼에 참석해 포즈를 취하고 있다. 한윤종 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 Cube 한윤종 이슈 나우 더보기 '김구라 아들' 그리, 새엄마 호칭 정리 마쳤다 "누나에서 엄마로" "BTS 팬 절반은 초등학교 중퇴일 듯"…멕시코 방송인, '아미' 비하발언 논란