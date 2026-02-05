메뉴보기메뉴 보기 검색

조현, 美에너지장관 면담…"핵잠·농축·재처리 실무협의 추진"

김태욱 기자 taewook@segye.com
조현(사진) 외교부 장관이 크리스 라이트 미국 에너지부 장관과 만나 한국의 농축·재처리 협력을 포함한 한·미 원자력 협력 강화 방안을 논의했다고 외교부가 5일 밝혔다.

 

외교부에 따르면, 미국 워싱턴에서 열린 핵심광물장관회의에 참석 중인 조 장관은 4일(현지시간) 라이트 에너지부 장관과 면담했다. 이 자리에서 한·미 양측은 지난해 11월 발표한 한·미 조인트팩트시트(공동설명자료)에 담긴 농축·재처리 분야 및 핵추진 잠수함 협력과 관련해, 조속히 구체적 진전을 이뤄낼 필요성에 공감대를 재확인했다. 아울러 이를 위해 실무 차원의 본격적인 협의를 신속히 추진해 나가기로 했다.

 

조 장관은 농축·재처리 분야에서의 협력 확대가 한·미 간 전략적 원자력 협력을 한층 강화하는 계기가 될 것이라고 기대를 표하며, 미측의 관심과 협조를 요청했다. 라이트 장관은 가시적인 성과가 도출될 수 있도록 적극 협조하겠다는 입장을 밝혔고, 앞으로도 긴밀한 소통을 이어가기로 했다.

 

양측은 또 최근 양국 원전 기업 간 협력이 활발히 진행되고 있는 점을 평가하고, 제3국 에너지 시장 공동 진출 등 민간 차원의 원자력 협력이 확대될 수 있도록 지속적으로 협력해 나가기로 했다.

 

앞서 조 장관은 지난 3일(현지시간) 마코 루비오 미 국무장관과도 만나, 연내 구체적인 일정표에 따라 원자력, 핵추진 잠수함, 조선 등 핵심 분야 협력이 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 루비오 장관의 주도적인 역할을 당부한 바 있다.

