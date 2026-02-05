전남교육청, 학급당 학생 수 감축… 개별 맞춤형 교육 강화

2026학년도 유·초·중·고 학급 편성…총 1만 664학급 확정

전남도교육청은 학령인구 감소 추세를 반영해 편성한 ‘2026학년도 유·초·중·고등학교 학급 수’를 총 1만 664학급으로 최종 확정했다고 5일 밝혔다.

학교급별로는 유치원 1142학급, 초등학교 5023학급, 중학교 2196학급, 고등학교 2303학급이 각각 편성됐다. 이는 지난해와 비교해 유치원 26학급, 초등학교 81학급, 중학교 11학급이 줄어든 수치다. 반면 고등학교는 4학급이 늘어 전년도와 비슷한 수준을 유지했다.

전남교육청 전경. 전남교육청 제공

도내 전체 학생 수는 지난해 18만 3369명에서 올해 17만 6598명으로 6771명 감소했다. 이 가운데 초등학생 수 감소가 4480명으로 전체 감소폭의 66%를 차지했다. 이번 학급 편성은 학령인구 감소 상황에서도 학생 개개인의 맞춤형 교육 여건을 보장하는 데 중점을 뒀다.

실제로 초등학교 학급당 학생 수는 전년 대비 0.6명 줄어 평균 14.3명 수준까지 낮아졌다. 중학교는 평균 20.9명, 고등학교는 19.6명 수준이다. 전남교육청은 급당 학생 수 감소 추이를 고려해 개별 맞춤형 교육과 학생 성장 단계별 지원을 더욱 강화할 방침이다.

김대중 전남교육감은 “학령인구가 줄어드는 위기 속에서도 학생 한 명 한 명의 성장을 세심하게 지원하는 교육 가치는 더욱 중요해지고 있다”며 “앞으로도 학생 수 변화와 교원 수급 상황을 종합적으로 고려해 학급당 학생 수를 단계적으로 감축하고, 미래교육에 적합한 교육환경을 조성하겠다”고 말했다.