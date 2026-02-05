MC몽, 이번엔 성매매 의혹…유흥업소 종사자 CCTV 포착?

가수 겸 음악 프로듀서 MC몽이 이번엔 성매매 의혹에 휩싸였다.

4일 오전 방송된 TV조선(TV CHOSUN) '신통방통'에서는 지난달 30일 유튜브 채널 '지릿지릿'을 통해 제기된 MC몽의 성매매 의혹에 대해 조명했다.

MC몽. 뉴스1

이에 따르면, 일요시사 소속 기자는 자신이 취재한 내용을 바탕으로 MC몽의 성매매 의혹을 제기했다. 지난해 6월부터 MC몽이 거주하고 있는 아파트에서는 그가 성매매를 한다는 소문이 돌고, 이와 관련한 민원이 발생했다고 한다.

또한 경비실을 통해 의심 가는 정황이 담긴 CCTV도 공개했다. 영상 속에는 MC몽의 지인과 여성 네 명이 함께 엘리베이터를 탄 뒤 같은 층에서 내린다. 이후 기자가 직접 이와 관련한 문의를 MC몽에게 하자, MC몽은 '아는 애들과 식사하고 와인 파티를 했던 것'이라며 성매매 의혹을 부인한 것으로 전해졌다. 그러면서 MC몽은 자신의 SNS에 성매매 의혹에 분노하는 글까지 올렸다.

하지만 기자가 다시 '엘리베이터 탑승 여성 중 일부는 유흥업소 종사자로 확인됐다'고 메시지를 보내자, MC몽은 '술집에서 일한다고 다 몸 팔진 않는다'라는 답장을 보냈다.

그러나 MC몽이 아파트에 여성들을 불러 성매매를 했다는 의혹을 제기하는 민원이 자꾸 들어오자, 회사 측은 해당 CCTV 영상을 MC몽에게 보여줬다. 이에 MC몽은 성매매 사실을 인정하고 사측에 '회사에서 업무적 관계에서 물러나겠다'라고 했다는 것이 기자의 주장이다.

다만 해당 영상이 나온 뒤 MC몽 측은 성매매 의혹에 대해 따로 입장을 밝히지 않고 있는 상황이다.

한편 MC몽은 지난해 7월 원헌드레드 프로듀서 직을 내려놓았다. 당시 소속사는 "MC몽이 개인 사정으로 인해 현재 회사 업무에서 배제된 상태"라고만 전했다.

이후 지난해 12월 한 매체는 유부녀인 차가원 회장과 MC몽이 연인 관계였으며, 그 사이에서 120억 원을 MC몽에게 직접 건네주는 정황이 있었다고 보도했다. 그러나 MC몽은 "맹세코 그런 부적절한 관계를 맺은 적도 없다"며 부인했다. 차 회장 측도 "사실이 아니다"라고 밝혔다.

또한 올해 1월에는 향정신성 의약품을 대리 처방받았다는 의혹에 휩싸이기도 했다.

<뉴스1>