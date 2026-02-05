“술‧면‧빵보다도 끊기 힘들어”…안선영이 경고하는 ‘커피’ 중독

방송인 안선영이 과도한 커피 섭취로 인해 위천공과 위경련을 겪고 응급실에 실려 갔던 경험을 전했다.

안선영은 지난 4일 자신의 유튜브 채널 ‘이게 바로 안선영’에 공개한 영상에서 “나는 커피 중독자였다. 하루에 샷을 추가한 커피를 8잔씩 마시다가 위천공이 생겼고, 위경련이 너무 심해 라디오 생방송을 겨우 마치고 끝나자마자 앰뷸런스를 타고 병원에 실려간 적이 있다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘이게 바로 안선영’ 캡처

그는 해당 경험을 계기로 생활 전반에 대한 변화를 결심했다고 전했다. 안선영은 “내 몸 건강을 위해 술, 밀가루, 설탕, 흰쌀밥을 끊고 디톡스를 했고, 카페인도 100일 동안 완전히 끊어봤다”며 “놀랍게도 술이나 빵, 면, 밥보다 끊기 힘든 게 카페인이었다”고 말했다.

카페인을 중단한 이후 나타난 변화에 대해서도 설명했다. 그는 “커피를 100일 끊었을 때 가장 먼저 느낀 변화는 살이 빠진 것이었다”며 “처음 일주일은 오히려 잠이 더 안 오고 하루 종일 커피 생각이 나지만, 그 고비를 넘기면 어느 순간 통잠을 자고 있다는 걸 느끼게 된다”고 설명했다. 이어 “수면의 질이 좋아지면 짜증이 줄고, 기초대사량 유지에도 도움이 돼 다이어트 효과로 이어진다”고 덧붙였다.

국가건강정보포털에 따르면 카페인을 과다 섭취할 경우 심박수 증가, 손 떨림, 안면 홍조, 소화 불량, 빈뇨 증상이 나타날 수 있으며, 불면증과 불안감, 신경과민, 근육 경련 등 신경계 이상 반응도 동반될 수 있다. 카페인 섭취를 갑자기 중단하면 두통, 피로감, 졸음, 집중력 저하 등의 금단 증상이 나타나는데, 이른바 ‘카페인 중단 두통’은 중단 후 12~24시간 내 발생해 수일간 지속될 수 있다.

픽사베이

장기간 고용량의 카페인을 섭취하면 위 점막 보호 기능이 약화돼 만성 위염, 위궤양, 역류성 식도염은 물론, 심한 경우 위벽 전층이 손상되는 위천공으로까지 이어질 수 있다. 또한 카페인은 칼슘 흡수를 방해해 골밀도를 낮추고, 부정맥과 혈압 상승, 만성 불면과 불안 장애를 악화시킬 수 있다는 지적도 나온다.

다만 안선영은 카페인을 갑자기 끊는 것은 쉽지 않다고도 했다. 그는 “단번에 끊는 게 어려워서 디카페인 커피로 바꿔 마셨다”며 “10년 전만 해도 디카페인 커피는 비싸고 구하기 어려워 저카페인 커피를 따로 챙겨서 다녔다”고 회상했다.

전문가들도 카페인을 줄일 때 갑작스럽게 끊기보다는 1~2주에 걸쳐 섭취량을 점진적으로 줄이거나 디카페인 음료를 활용하는 것이 바람직하다고 조언한다. 특히 카페인 섭취 후 속 쓰림이나 반복적인 위경련이 나타난다면 즉시 섭취를 중단하고 의료진의 진료를 받는 것이 필요하다.