서울 전역에 오후 9시부터 한파주의보…종합상황실 24시간 가동

한파 취약계층 돌봄 강화…"보온·건강관리 유의"

서울시는 5일 오후 9시부터 서울 전역에 한파주의보가 발효됨에 따라 24시간 한파 종합지원상황실을 가동한다.



시 한파 종합지원상황실은 한파 피해 최소화를 목표로 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반, 구조구급반으로 구성해 운영된다.

한파가 이어지는 지난 1월 23일 서울 한강 광나루 관공선 선착장 인근에서 119 광나루수난구조대가 순찰 근무를 하며 출동로 확보 작업을 하고 있다. 연합뉴스

25개 자치구도 자체 상황실을 운영하며 방한·응급 구호물품을 사전 비축하는 등 한파 피해 예방을 위한 협력 체계를 유지한다.



인명피해를 예방하기 위해 취약 어르신에게 전화해 안부를 확인하고, 저소득 어르신에게는 도시락·밑반찬 배달을 지원한다.



거리 노숙인을 대상으로 상담과 밀집 지역 순찰 등을 강화하는 등 현장 중심의 촘촘한 지원체계도 가동한다.



한파특보 발효 기간 자치구청사 24곳은 24시간 '한파응급대피소'로 운영된다. 단, 신청사 건립으로 임시 청사를 사용하고 있는 강북구 청사는 청사가 협소한 관계로 응급대피소 운영에서 제외됐다.



한파주의보는 아침 최저기온이 전날보다 10도 이상 하강해 3도 이하이면서 평년값보다 3도 이상 낮을 것으로 예상되거나 아침 최저기온이 영하 12도 이하인 날이 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다.



한병용 서울시 재난안전실장은 "이번 주말 일 최저기온 영하 10도 미만의 매서운 추위가 예보돼 한파 피해를 최소화하기 위한 상황관리에 최선을 다하겠다"면서 "외출 시 보온과 건강관리에 각별히 유의해 주시길 바란다"고 말했다.

<연합>