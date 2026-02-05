장동혁 "누구든 재신임 요구시 전당원투표…부결시 의원직 사퇴"

국민의힘 장동혁 대표는 5일 한동훈 전 대표 제명 이후 당 일각에서 제기되는 자신에 대한 재신임 투표와 관련, "당원들이 사퇴하라거나 재신임받지 못하면 대표직도, 국회의원직도 내려놓겠다"고 말했다.
장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 "누구라도 내일까지 자신의 정치적 생명을 걸고 제게 재신임이나 사퇴를 요구하면 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다"며 이같이 밝혔다.
그는 "당무감사위와 윤리위의 한 전 대표 제명 결정을 토대로 최고위가 내린 결정을 두고 당 대표에게 모든 정치적 책임을 물어 사퇴나 재신임을 요구하는 것은 온당치 않다"면서도 "그런데도 오늘부터 내일까지 당 대표직에 대한 사퇴, 재신임 요구가 있다면 이를 받아들이겠다"고 했다.
이어 "다만 그런 요구를 하는 국회의원이나 단체장이 있다면 본인들도 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 할 것"이라며 "당 대표 사퇴, 재신임 요구는 당 대표로서의 정치생명을 끊는 일이다. 본인들도 관철이 되지 않으면 정치적 생명을 다할 것을 각오하고 요구하는 것이 맞는다"고 강조했다.
장 대표의 이런 발언은 한 전 대표 제명 이후 당내 친한계 의원과 소장파, 오세훈 서울시장 등 일부 광역단체장을 중심으로 잇따르는 사퇴 및 재신임 요구를 정면 돌파하기 위한 승부수로 해석된다.
앞서 소장파이자 비대위원장 출신인 김용태 의원은 지난달 30일 장 대표 체제에 대한 재신임 투표 실시 필요성을 주장했고, 오 시장은 최근까지 "선거에서 장동혁 디스카운트가 우려된다"며 장 대표 사퇴를 반복적으로 요구하고 있다.
장 대표는 이날 한 전 대표 제명 사유인 '당원게시판 사태'에 대해선 "익명게시판인 당원게시판을 이용해 누군가 타인의 아이디까지 이용해 글을 올리고 그 내용을 당심인 것처럼 여론을 확대 재생산하게 만들어 대통령 국정 수행에 장애를 만들었고 그 과정에 당시 여당 대표가 관여돼 있다는 게 본질"이라고 말했다.
이어 "윤리위 제명 결정이 있고 나선 한 전 대표에게 재심의 청구할 수 있는 기간을 뒀지만, 어떠한 소명 절차도 거치지 않았다"며 "지금 당헌·당규 절차에 따라 저는 어떠한 하자도 발견하기 어렵다고 생각한다"고 강조했다.
또 "우리 당은 그간 함부로 또는 가벼이 어떤 일이 있을 때마다 소장파, 혁신파, 때론 개혁파라는 이름으로 당 대표나 원내대표의 리더십을 흔들려고 해왔다"며 "그래서 우리 당은 늘 당 대표와 원내대표가 임기를 못 채우고 작은 파도·바람에 휩쓸려 난파되는 배와 같았다"고 했다.
그러면서 "소장파, 혁신파, 개혁파라면 말로 정치하는 게 아니라 자기가 말한 것에 대한 책임을 지는 게 그다운 모습일 것"이라며 "그래야만 당이나 대표의 리더십을 재신임하려고 들면 책임감 있게 무거운 결단을 통해 그런 의견이 표출되리라고 생각한다"고 덧붙였다.
