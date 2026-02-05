2035년까지 배달 오토바이 60% 전기이륜차로 전환한다

정부가 2035년까지 오토바이 등 배달용 신규 이륜차의 60% 이상을 전기이륜차로 전환한다. 온실가스 배출을 줄이고 매연과 소음 문제를 해결하기 위해서다.

기후에너지환경부는 5일 경기 하남시 ‘배민라이더스쿨’에서 배달 중개 사업자, 배달대행사, 전기이륜차 제작·렌탈사, 배달서비스공제조합 등과 배달용 전기이륜차 보급 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

서울 마포구의 한 식당가에 세워진 배달 오토바이. 연합뉴스

기후부는 신규 도입되는 배달용 이륜차 중 전기이륜차 비율을 2030년 25% 이상, 2035년 60% 이상으로 올리는 것을 목표를 삼고 있다. 지난해 전국에 신고된 이륜차 10만4848대 중 전기이륜차는 약 9.7%(1만137대)에 불과했다.

이번 업무협약을 계기로 배달 업무에 최적화된 전기이륜차를 보급하고, 배달용 전기이륜차 성능 개선 및 사후관리 체계를 강화하기로 했다. 또 전기이륜차 이용자 교육 및 캠페인 진행, 렌탈 서비스 개발, 전기이륜차 충전 편의를 제고한다.

김성환 기후부 장관은 “이번 협약을 계기로 배달 업계와 함께 전기이륜차를 보급해 온실가스를 감축하고 정온한 생활환경을 조성해 나가겠다”며 “지속가능한 전기이륜차 산업 생태계 구축을 위해 전기이륜차의 성능을 개선하고 충전 편의를 제고할 수 있도록 행정 및 재정적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.