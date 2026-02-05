“낚시어구·수질오염 제주 남방큰돌고래 서식지 위협”

해양시민과학센터 ‘파란’ 제주 서남쪽 노을해안로 조사 보고서 발표

2015년 이후 9마리 폐어구에 얽혀 죽거나 다쳐

제주 남방큰돌고래 주요 서식지인 제주도 서남쪽 해안이 낚시 어구와 수질 오염 등 인간의 활동으로 심각하게 훼손되고 있다는 조사 결과가 나왔다.

해양시민과학센터 ‘파란’은 최근 제주시 한경면 고산리에서부터 서귀포시 대정읍 일과리까지 약 10㎞에 이르는 제주도 서남쪽 노을해안로 해양보호구역 일대를 조사한 결과 “수질 오염, 낚시 쓰레기, 관광 선박, 해상풍력 사업 등 다섯 가지 위협 요인이 돌고래 생존을 위협하고 있다”며 관리 대책이 시급하다고 5일 밝혔다.

양식장 배출수 인근을 지나는 남방큰돌고래. 해양시민과학센터 ‘파란’ 제공

‘파란’은 “2025년 6월 대정읍 신도리 해양보호구역 인근에서 발견된 남방큰돌고래 ‘종달이’가 낚싯줄에 얽혀 폐사하는 등 지난 2015년 이후 폐어구에 얽혀 죽거나 다친 개체는 최소 9마리에 달한다”고 지적했다.

특히, 버려진 낚시 도구 등으로 인해 어린 남방큰돌고래 개체의 피해와 사망률이 증가하고 있다고 설명했다.

‘파란’은 또 육상 양식장에서 버려지는 배출수 문제를 지적했다.

제주도 내 육상 양식장 332곳 중 72곳이 조사 지역 연안에 몰려 있어 오염된 배출수로 인해 배출관 주변에 부영양화와 해조류 소멸이 관찰됐다고 강조했다.

육상 양식장 배출수 오염 피해지역. 해양시민과학센터 ‘파란’ 제공

남방큰돌고래 관광 선박 역시 서식지 교란을 일으키는 요인으로 꼽혔다.

‘파란’은 “지난 2023년 해양수산부가 ‘해양생태계 보전 및 관리에 관한 법률 시행규칙’을 개정해 돌고래 관광 활동에서 지켜야 할 수칙을 정했지만, 규정을 위반하는 관광 선박과 무허가 선박 등이 돌고래의 먹이 활동을 방해하고 있다”고 설명했다.

이외에도 해상풍력단지 개발사업과 하천을 통해 유입되는 농약과 같은 오염물질이 돌고래 서식지를 황폐화하고 있다고 말했다.

‘파란’은 문제를 해결하기 위한 구체적 방안으로 △수질 오염원 관리 강화 △낚시 및 관광 선박 관리 제도 개선 △해양보호구역 확대 지정 △낚시 통제 구역 지정 등을 제안했다.