황기연 신임 전남도 행정부지사 취임

전남도는 제44대 신임 행정부지사로 황기연 행정안전부 예방정책국장이 취임했다고 5일 밝혔다.

황 행정부지사는 장성 출신으로 연세대학교 행정학과를 졸업했으며, 1998년 제42회 행정고시에 합격해 공직에 입문했다.

김영록 전남지사와 황기연 행정부지사(오른쪽). 전남도 제공

중앙인사위원회 사무처 인사정책과에서 근무를 시작한 뒤 행정안전부 기획재정담당관, 대통령실 사회적경제비서관실 행정관, 주경제협력개발기구(OECD) 참사관 등을 지냈다. 이후 전남도 기획조정실장과 국정기획위원회 행정실장, 행정안전부 예방정책국장 등을 역임했다.

전남도는 황 부지사가 중앙부처와 지방정부를 두루 거친 행정 경험을 바탕으로 미래 산업 육성과 국비 확보, 도민 소득 증대와 일자리 창출 등 도정 전반에서 컨트롤타워 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.

황기연 행정부지사는 “고향 발전을 위해 다시 일할 기회를 갖게 돼 영광스럽다”며 “전남·광주의 역사적인 대통합과 인공지능(AI)·에너지 수도로의 대도약 기틀을 마련하는 데 직원들과 함께 지혜를 모아 최선을 다하겠다”고 말했다.