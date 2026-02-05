“걱정 많은 완벽주의 성향”…전소연이 유튜브 중단한 이유는

그룹 아이들(i-dle)의 리더 전소연이 유튜브 활동을 중단하게 된 배경을 털어놨다.

전소연은 3일 기안84의 유튜브 채널 ‘인생84’에 공개된 ‘소연과 기안’이라는 제목의 영상에 게스트로 출연했다. 그는 영상에서 과거 운영하던 유튜브 채널 ‘쏘리사’를 더 이상 하지 않게 된 이유를 설명했다.

그룹 아이들의 전소연. 전소연 인스타그램 캡처

전소연은 “처음에는 정말 편하게 시작한 콘텐츠였는데, 관심이 점점 커지면서 부담감이 생겼다”고 말했다. 이어 “제작진이 붙으면서 퀄리티가 높아졌는데, 그게 오히려 부담으로 다가왔다”며 “완벽주의적인 성향 때문에 스트레스를 많이 받는다”고 털어놨다.

그는 스스로를 “부담감이 생기면 잘 해내지 못하는 스타일”이라고 표현했다. 음악 작업 역시 예외는 아니라며 “앨범 하나를 만들 때마다 회사 모든 부서에 리스크 체크를 해야 마음이 놓인다”며 “발매 전날에는 항상 긴장하고 혹시 무슨 일이 생길까 걱정한다”고 고백했다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

평소 성격에 대해서도 “걱정이 많은 편”이라고 말했다. 그는 “길을 걷다가 모르고 주머니에서 쓰레기가 떨어지면 화들짝 놀라서 바로 줍는다”며 “혹시라도 오해받을까 봐 신경이 쓰인다”고 설명했다. 과거 재난 문자를 받았을 때는 실제 전쟁 상황처럼 느껴져 짐을 싸서 계단으로 내려간 적도 있다고 덧붙였다.

가장 큰 두려움으로는 ‘죽음’을 꼽았다. 전소연은 “하루에도 많은 사람이 세상을 떠나지 않나. 그래서 건강 관리에 더 신경 쓰고 있다”고 말했다. 이어 “오래 건강하게 살면서 내 주변 사람들을 다 챙기고, 마지막에 떠나는 삶을 살고 싶다”며 “가능하다면 100살까지 살고 싶고, 다시 태어나고 싶지는 않다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

한편 전소연은 2024년 한국음악저작권협회(음저협)의 정회원으로 승격했다. 국내 음악 창작자의 저작재산권을 신탁·관리하는 음저협은 매년 협회 규정에 따라 준회원 가운데 입회 기간과 저작권료 실적 등을 종합적으로 고려해 정회원 승격자를 선정한다.

전소연은 과거 방송을 통해 “저작권 협회에 등록된 곡이 88곡이며, 가장 잘 벌 때는 한 달 저작권료가 10억원에 달했다”고 밝힌 바 있다.