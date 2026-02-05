크래프톤, 배틀그라운드 ‘에란겔’ 맵 업데이트 진행

‘에란겔: 서브제로’ 종료, 레드존과 페리 재등장

UI 개선 및 일부 총기 밸런스 조정

㈜크래프톤이 서비스하는 게임 ‘배틀그라운드’가 40.1 업데이트를 진행한다. 게임 운영진은 이번 업데이트로 에란겔 맵을 기존 모습으로 되돌렸다.

시즌 한정 콘텐츠인 ‘에란겔: 서브제로(Subzero)’의 아이템과 피처를 제거하고, 비밀의 방에서 획득 가능한 아이템을 조정했다. 비밀의 방에서는 올인원 수리 키트, 긴급 엄폐 신호탄, 전파 방해 배낭을 얻을 수 있다. 전장에는 파괴 가능한 가스통을 새롭게 추가했으며, 레드존과 페리가 다시 등장한다. 이외에도 전반적인 건물의 실내조명을 개선했다.

크래프톤이 배틀그라운드 에란겔 맵 업데이트를 진행했다. 크래프톤 제공

전투 중 상황 인지를 돕기 위한 사용자 인터페이스(UI) 개선도 적용됐다. 투척 무기를 들거나 교체할 시 화면 우측 하단에 보유 중인 투척 무기 목록과 수량이 표시된다. 팀원 상태 정보 UI에는 회복, 소생, 업기, 수영 등 팀원이 수행 중인 주요 행동을 나타내는 아이콘이 추가돼 팀원들의 상태를 보다 직관적으로 파악할 수 있다. 또한 미니맵에는 블루존 진행 상황을 더욱 명확하게 확인할 수 있도록 시각 요소를 적용했다.

상점에는 새로운 테마의 ‘2026 설맞이 대축제’를 선보였다. 밀수품 상자, 제작소 패스, 스텝 업 팩, 전리품 팩을 통해 다양한 전장을 테마로 한 신규 성장형 무기 스킨과 크로마를 만나볼 수 있다. 설맞이 대축제를 기념하기 위한 특별 이벤트도 진행된다. 특정 스킨을 장착하는 미션을 수행하면 ‘버려진 무기고’ 커스텀 로비 스킨을 획득할 수 있다.

이외에도 ▲일부 DMR 총기의 밸런스 조정 ▲경쟁전 시즌 40 시작 및 시즌 39 보상 제공 ▲웹 환경에서 2D 리플레이를 확인할 수 있는 ‘PUBG 브릿지(Bridge)’ 서비스 오픈 등의 업데이트를 진행했다.