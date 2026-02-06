부산 ‘외국인 관광객 500만 시대’ 부푼꿈

K컬처·AI 등 여행 트렌드 접목

2027년부터 5개년 관광개발 수립

부산시가 외국인 관광객 500만명 시대 개막을 위한 전략 마련에 돌입한다.



부산시는 급변하는 국내외 관광 트렌드와 정부정책 변화에 선제적으로 대응하고, 글로벌 관광허브도시로 도약하기 위해 ‘제8차 부산권 관광개발계획(2027~2031)’을 본격 수립한다고 5일 밝혔다.



특히 K컬처, 인공지능(AI)시대, 주 4.5일제 도입 논의 확산 등 국내외 관광 트렌드 변화와 관광객 행태 분석, 관광수요 및 공급 전망 등을 종합적으로 검토해 내년부터 2031년까지 5년간의 실천 가능한 관광개발 전략을 마련할 계획이다.



이를 통해 부산이 보유한 해양·산악·산업·역사·문화·생태자원 등 다양한 관광자원을 유기적으로 연계해 부산만의 독특한 관광개발 비전과 공간 구상을 제시할 예정이다.



박형준 시장은 “부산권 관광개발계획을 내실 있게 마련해 외국인 관광객 500만명 시대를 열겠다”고 강조했다.