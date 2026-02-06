고흥형 ‘어민 주도 해상풍력’ 속도

민관협력 ‘공존위원회’ 가동

3월 국내 1호 예비지구 신청

전남 고흥군이 ‘어민이 직접 결정하는 해상풍력’이라는 상생 모델을 앞세워 국내 1호 해상풍력 예비지구 지정에 속도를 내고 있다.



고흥군은 4일 군청 우주홀에서 공영민 군수와 이홍재 고흥군수협장, 어민 대표위원 등 90여명이 참석한 가운데 ‘고흥군수협 권역 해상풍력 공존위원회’ 출범 준비 회의를 열었다고 5일 밝혔다.이번 회의는 지난해 11월 나로도수협 권역에 이어 두 번째로 구성되는 조직으로, 고흥군 전 해역을 아우르는 민관 협력 체계를 갖추게 됐다. 새로 구성된 공존위원회는 과거 민간사업자 중심의 일방적 개발 방식에서 벗어나, 실제 바다의 주체인 어민이 해상풍력 개발 여부와 방식을 직접 결정하는 구조가 핵심이다.위원회는 향후 해상풍력 입지에 대한 환경·자원 조사 참여를 비롯해 주요 안건 심의, 상생 방안 발굴 등 실질적인 의사결정 역할을 수행하게 된다. 특히 이날 회의에서는 위원회 운영 규정을 의결하고 공동위원장과 어민 대표위원 55명을 선출하는 등 조직 운영의 기틀을 마련했다.



고흥군은 다음달 시행 예정인 ‘해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법’에 따라 국내 1호 해상풍력 예비지구 지정을 신청할 계획이다.앞서 고흥군은 지난해 정부 연구사업 2건에 선정돼 2GW 규모의 계획 입지를 개발 중이며, 어민과의 협의를 통해 정책 추진 동력을 확보해 가고 있다.