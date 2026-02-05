“통합 지연 시 매년 5조 경제 손실”…전경원 대구시의원, “행정통합 ‘골든타임’ 사수해야”

대구시의회는 교육위원회 소속 전경원 의원(수성구4)이 6일 열리는 제322회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 이달 내 대구∙경북 행정통합 특별법 국회 통과를 위한 대구시와 정치권의 적극적인 대응을 촉구한다고 5일 밝혔다.

전 의원은 “통합 발판은 마련됐지만 남은 시간은 많지 않다”며 “통합이 1년만 늦어져도 매년 5조원의 경제적 손실이 발생하는 만큼 이달 특별법 국회 본회의 통과라는 골든타임을 반드시 사수해야 한다”고 강조했다.

전경원 대구시의원. 대구시의회 제공

그는 행정통합의 실질적인 동력 확보를 위해 △여야 초당적 협력∙호남권 현안과 연계한 ‘정치적 합심’ △경북 북부권의 소외 방지를 위한 ‘포용적 통합 전략’ △연간 5조원 규모 ‘포괄보조금’ 확보를 통한 ‘실질적 자주권 쟁취’ 등 3대 정책 과제를 제안한다.

전 의원은 정부가 제시한 재정 지원과 파격적인 권한 이양 사항은 반드시 ‘특별법’ 조항 내에 구체적이고 명시적으로 확정돼야 한다고 밝혔다. 그러면서 그는 법적 근거가 없는 권한과 예산은 사상누각에 불과하고 명문화된 자주권이 확보될 때 비로소 대구경북 신공항 건설 등 지역의 해묵은 과제를 해결할 수 있다고 주장했다.

전 의원은 “통합은 시작됐는데 지원과 권한은 차후 논의하겠다는 ‘순차적 추진’은 결코 받아들일 수 없다”면서 “2026년 7월 ‘대구∙경북특별시’ 출범과 동시에 법에 명시한 예산과 권한이 즉시 가동될 수 있도록 시∙도 집행부와 정치권의 결집된 추진력을 보여달라”고 당부했다.