공간의 울림이 만든 클래식…음향·음악·건축에 대한 대화

콘서트홀×오케스트라/ 도요타 야스히사 등/ 이정미 옮김/ 에포크/ 2만원

독일 뮌헨 필하모닉 단원들은 콘서트홀 무대가 넓더라도 가까이 모여 앉는 걸 선호한다. 크고 넓게 띄어 앉는 게 멋있어 보일지 몰라도 서로 소리를 잘 듣는 일이 음악의 본질이기 때문이다. 콘서트홀은 클래식 음악을 담는 공간으로서 ‘만드는 행위’와 ‘듣는 행위’가 교차하는 장이자 그 자체가 하나의 작품인 ‘건축물’이기도 하다. 울림이 중요하다는 점에서 세상에서 가장 큰 악기이기도 하다.



일본 도쿄 산토리 홀, 미국 로스앤젤레스의 월트 디즈니 콘서트홀, 프랑스 파리의 필하모니 드 파리, 독일 함부르크 엘프 필하모니부터 우리나라 롯데 콘서트홀까지 최근 지어진 세계 최고 수준의 콘서트홀 음향을 설계한 일본 전문가와 음악 평론가가 나눈 대담집이다. 클래식 작품이나 작곡가가 아닌 콘서트홀이라는 공간 자체를 중심에 두고 음향과 음악, 건축에 대해 이야기한다.

오랜 기간 음악 공간을 탐구하고 경험을 쌓아온 전문가로서 음향설계에 대한 기본적인 이야기는 물론 여러 음악가 및 건축가와 나누었던 깊고 풍부한 교류, 긴장감 있는 대화를 솔직담백하게 들려준다. 음악감독의 인사권, 유튜브 시대의 오케스트라, 카라얀의 특별한 리허설, 오자와 세이지의 지휘 철학 등 클래식을 좋아하는 이라면 솔깃할 주제가 허심탄회하게 펼쳐진다.



저자는 지휘자의 역할 중에서도 오케스트라의 균형 잡힌 소리를 만들어내는 오케스트라 트레이너 혹은 오케스트라 빌더로서의 역할에 특히 주목한다. 빈 필이나 베를린 필처럼 지휘자에 좌우되기보다 스스로의 힘으로 앙상블을 지켜내는 유구한 전통을 지닌 오케스트라도 있지만, 단 한 명의 마에스트로의 힘에 의해 비약적으로 성장한 소위 ‘신데렐라 오케스트라’도 있다. 조지 셀과 클리블랜드 오케스트라, 첼리비다케와 뮌헨 필하모닉, 사이먼 래틀과 버밍엄 시티 심포니, 테오도르 쿠렌치스와 무지카 에테르나 등을 꼽으며 이런 ‘신데렐라 오케스트라’들의 존재가 다른 오케스트라들에 꿈과 희망을 갖게 한다고 말한다. 일본 지방콘서트홀의 활성화 방안 등은 우리나라 현실에도 시사하는 바가 크다.