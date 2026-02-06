[이코노 브리핑] 주택연금 3% 인상… 4억 집 월 133만원 외

주택연금 3% 인상… 4억 집 월 133만원

주택연금 월 수령액이 평균 약 3% 늘어나고, 가입 부담은 완화된다. 금융위원회는 5일 발표한 ‘2026년도 주택연금 개선방안’에서 주택연금 계리모형을 재설계해 3월1일 이후 신규 가입자는 평균 72세, 주택가격 4억원 기준 월 수령액이 129만7000원에서 133만8000원으로 3.1% 증가한다고 밝혔다. 전체 가입 기간 수령액은 약 849만원 늘어날 전망이다. 가입 시 내는 초기보증료도 주택가격의 1.5%에서 1.0%로 줄어든다.

한투운용, 우주테마 펀드 수익률 1위

한국투자신탁운용의 ‘한국투자글로벌우주기술&방산 펀드’ 수익률이 우주 테마 공모펀드 중 수익률 1위를 차지했다. 5일 에프앤가이드에 따르면 해당 펀드는 3·6개월 수익률이 각각 17.70%, 44.66%를 나타내고 있다. 2023년 5월 펀드 출시 이후 누적수익률은 216.73% 수준이다. 글로벌 우주산업 기업에 투자하는 이 펀드는 소형 발사체 업체 로켓랩를 비롯해 플래닛랩스, 록히드마틴 등을 구성종목으로 두고 있다.

우리銀, 기업승계지원센터 신설 운영

우리은행이 중소·중견기업의 지속 가능한 성장을 돕기 위해 기업승계지원센터를 신설했다고 5일 밝혔다. 상속·증여 중심의 친족 승계, 매각, 인수합병(M&A), 전문경영인 체제 전환 등 기업승계 업무에 대한 포괄적인 솔루션을 제공한다. 우리은행의 기업금융 역량과 자산관리 전문성을 결합해 기업 재무구조 분석, 승계 구조 설계, 금융상품 연계 등 기업승계 전 과정에 걸친 원스톱 맞춤형 지원체계를 구축했다.