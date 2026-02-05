李대통령 “물가 TF 검토” 지시… 내주 양도세 중과 보완책 발표

“공권력 총동원해 담합 등 시정

지방 우대·우선 정책도 제도화”



똘똘한 한 채 갈아타기 놓고선

“주거용 아님 안 하는 게 이익” 글

이재명 대통령이 5일 고물가 문제를 지적하며 “집중 물가 관리 태스크포스(TF) 구성을 검토하라”고 지시했다. ‘국민 체감 정책’을 강조하고 있는 이 대통령은 이날 먹거리와 생필품 물가를 비롯해 지방 주도 성장 정책의 속도전을 주문했다.



이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 “실생활과 밀접한 장바구니 물가가 불안정하면 국민이 삶의 개선을 체감하기 어렵다”며 “특정 기간 집중적으로 물가 문제를 관리한 TF를 만드는 것을 검토해 보라”고 했다. 이 대통령은 가격 담합·독과점 등 물가 상승 유발 요인들도 지적하며 “이런 문제는 국가 공권력을 총동원해서 반드시 시정하기를 바란다”고 했다. ‘가격 조정 명령’ 카드도 재차 언급했다.

이재명 대통령이 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

지방 주도 성장 정책도 전날에 이어 강조됐다. 이 대통령은 지방 주도 성장을 부동산 문제의 해법으로 지목하기도 했다.



이 대통령은 “망국적 부동산 문제의 근본적인 해결도 (수도권) 1극체제 타파에 달렸다”면서 “지방 주도 성장으로의 대전환을 위해 재정, 세제, 금융 조달 등 국가 행정 전반에 걸쳐 지방 우대와 우선 정책을 제도화해야 한다”고 했다.



국가 조달 분야에서 지방 생산 물품에 우선권을 주는 정책과 기업들의 지방 투자 활성화를 위해 파격적인 인센티브 체계를 마련하라는 지시가 이어졌다. 이 대통령은 또 지역경제 활성화를 위해 “지방 이전하는 공공기관에는 구내식당을 만들지 말고 바깥에서 먹게 하는 대신 밥값을 지원해 주는 방법도 연구해 보면 좋겠다”고 했다.



이 대통령은 이날도 사회관계망서비스(SNS)에서 부동산 시장을 겨냥한 메시지를 냈다. 이 대통령은 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료가 확정되며 매물이 쏟아지자 1주택자들이 상급지로 옮겨가는 거래가 늘고 있다는 내용의 기사를 엑스(X)에 공유하며 “똘똘한 한 채로 갈아타기요? 분명히 말씀드리는데 주거용이 아니면 그것도 안 하는 것이 이익일 것”이라고 적었다.



중과 유예 종료에 대한 국민 여론은 대체로 긍정적인 것으로 나타났다. 이날 공개된 전국지표조사(NBS)에서 중과 유예 종료를 두고 ‘잘한 조치’라 평가한 응답률은 61%였다. ‘잘못한 조치’라는 답은 27%에 그쳤다.



정부는 다주택자 중과 유예 종료로 인한 부작용을 최소화할 보완책을 추가로 마련해 내주 발표한다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 이날 SNS에 “다주택자 양도세 중과 유예를 종료하되 임대 중인 주택 등 국민의 불편을 최소화할 보완 방안을 다음 주 발표하겠다”고 밝혔다. 구 부총리는 지난 3일 다주택자 양도세 중과 유예 조치 종료와 관련해 5월9일까지 매매계약 후 3~6개월 내 잔금, 등기를 조건으로 중과 면제에 대한 여유 기한을 주겠다고 밝힌 바 있다.