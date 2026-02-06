‘검은연기’에 몸이 먼저 반응… 비번날 화재 막은 소방관

원주 이광호 소방교 초기대응 눈길

비번인 강원 원주소방서 소방관이 주택가 화재를 목격하고 초기 진화해 자칫 큰 불로 번질 뻔한 위험한 상황을 막아냈다.



5일 강원소방본부에 따르면 전날 오전 원주시 학성동 한 주유소에서 차에 기름을 넣고 있던 원주소방서 현장대응단 소속 이광호(29·사진) 소방교는 인근 주택가에서 검게 치솟는 연기를 발견했다. 이 소방교는 망설임 없이 주유소 담장을 넘어 주택가 내부로 진입했다. 주택 보일러실에서 시작된 불길은 연소 확대가 빠른 ‘샌드위치 패널’로 옮겨 붙고 있었다.



이 소방교는 인근에 비치된 소화기 2대를 불길에 집중적으로 분사했고 다행히 불은 더 이상 확대되지 않은 채 초기 단계에서 진압됐다. 이어 신고를 받고 출동한 소방관들이 잔불을 완전히 제거하고 추가 위험요소를 확인해 불이 재발하지 않도록 조치를 마무리했다.



불은 보일러실에서 종이를 태우던 중 불씨가 주변 가연물로 옮아 시작된 것으로 분석됐다. 이 소방교의 초기 대응이 없었다면 인접 주택가로 번져 대형 재난사태가 벌어질 뻔했다는 게 소방당국 설명이다. 김정기 원주소방서장은 “비번 중이었음에도 시민의 안전을 최우선으로 생각해 즉각적인 초기 대응에 나선 이 소방교의 침착한 판단이 큰 피해를 막았다”고 말했다.