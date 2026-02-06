곽민선, 네이버 지식인 유출 피해 토로 "이런 수치심 처음"

스포츠 아나운서 곽민선이 네이버 지식인 게시물 유출 사태의 피해자가 된 심경을 전했다.

곽민선은 5일 소셜미디어에 "으아…진짜 네이버 이불킥이에요. 남편이 보고 지식인 글 지워주는데 이런 수치심 처음이야"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

곽민선. 사진=SNS 캡처

공개된 사진은 2007년 9월 곽민선이 고등학생 시절 작성한 것으로 추정되는 네이버 지식인 답변이다.

이번 사태는 네이버가 지난 4일 인물 프로필에 '지식인' 버튼을 추가하는 과정에서 발생한 시스템 오류에서 비롯됐다.

익명으로 작성했던 과거 답변들이 인물 정보와 연동되면서 정치인, 기업인, 연예인 등의 과거 게시물이 그대로 노출되는 대형 사고가 벌어졌다.

논란이 확산되자 네이버는 5일 공지사항을 통해 "지식인 업데이트 과정에서 인물정보에 프로필 링크가 공개되는 오류가 발생했다"고 인정하며 "4일 밤 10시경 조치를 완료했다"고 공식 사과했다.

현재는 인물정보에서 지식인 링크가 모두 삭제된 상태다.

한편 곽민선은 축구선수 송민규와 지난해 12월 결혼했다.

<뉴시스>