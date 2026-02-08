클래식의 정전(正典) ‘골드베르크 변주곡’ 앨범 낸 임윤찬 “그저 매일매일 음악을 찾아 나가는 것이 진리"

“그저 매일매일 음악을 찾아 나가는 것이 가장 진리라고 믿습니다. 제 마음에 있는 것을 믿고 따르는 것이 저에게는 가장 중요합니다.”

2022년 반 클라이번 국제 피아노 콩쿠르 우승 이후 세계 클래식 무대의 샛별로 떠오른 피아니스트 임윤찬. 새 앨범 발매를 앞두고 국내 언론과 진행된 서면 인터뷰에서 자신에게 음악적 성취란 무엇인가에 대해 “그저 매일매일 음악을 찾아 나가는 것”이라고 답했다.

오랜 역사 속에서 수많은 거장과 해석이 축적된 클래식 음악의 세계에서 임윤찬은 무대와 음반마다 자신만의 시선으로 작품을 새롭게 비춘다는 평가를 받아왔다. 이번에 선보이는 바흐 골드베르크 변주곡 카네기홀 공연(2025년 4월 25일) 실황 앨범 역시 그런 행보의 연장선에 있다. 그는 “골드베르크 변주곡을 음반으로 그것도 카네기홀 공연 실황으로 발매하는 것은 피아니스트로서 가장 큰 영광 중 하나라고 생각한다”고 밝혔다.

바흐의 골드베르크 변주곡 카네기홀 공연 실황 앨범을 6일 발매한 피아니스트 임윤찬. 데카 제공

임윤찬은 여덟 살 때 글렌 굴드의 음반을 통해 이 작품을 처음 접한 이후 그 웅장함과 아름다움에 깊은 인상을 받았고 이 곡은 늘 마음속에 자리해 있었다고 회상했다.

‘클래식의 정전(正典)’으로 여겨지는 골드베르크 변주곡은 이미 글렌 굴드를 비롯해 수많은 명연이 존재하는 작품이다. 임윤찬은 “음악으로 쓴 한 인간의 삶의 여정”이라며 “가장 인간적이고 장난과 유머가 가득한 동시에, 마음 깊은 곳에서부터 감정 하나하나가 우러나오는 곡”이라고 설명했다. 그러면서 “모든 연주자의 버전을 다 들어보았다. 그러나 곡을 깊이 공부하며 제 음악을 찾아가는 과정에서 궁극적으로는 제 마음속에 있는 골드베르크 변주곡만을 믿게 되었다”고 강조했다.

6일 데카 클래식스(Decca Classics) 전속으로서 나오는 네 번째 앨범이 된 임윤찬의 골드베르크 변주곡 실황 연주는 발매 즉시 국내에서만 5000장 이상 팔리며 골드 앨범이 됐다. 주요 외신 평론은 찬사 일색이다. 영국 더 타임즈(The Times)는 “임윤찬의 젊고 당당한 태도는 바흐의 음악을 또 다른 방식으로 전하며, 위대한 골드베르크 연주라면 전해야 할 경이로움을 한층 더 확장시킨다”고 밝혔다. 하이파이 초이스(Hi-Fi Choice)는 “완벽에 가까운 그의 연주는 지적이고 섬세하며 미묘한 디테일과 개성으로 가득하다. 이 젊은 연주자가 기존의 해석에 크게 좌우되지 않고, 음악 안에서 자신만의 뚜렷한 목소리를 찾아냈다는 점은 실로 놀랍다”고 전했다.

우리나라에선 이상권 평론가가 “굴드의 명징함을 따르기보다 냉철한 질서와 뜨거운 서정을 같은 호흡에 담아내는 해석”이라며 “일부 전통주의자들은 이번 해석에 대한 반대의 목소리를 낼지도 모른다. 그러나 역설적으로, 그런 논쟁 자체가 임윤찬이 이 작품의 지평을 넓혔다는 증거로 작용하게 될 것”이라고 평가했다.

임윤찬의 독보적인 작품 활동은 올해도 활발히 이어질 전망이다. 최근 국내 무대에서 슈만 피아노 협주곡을 연주한 그는 앞으로 도전하고 싶은 레퍼토리를 묻는 말에 “너무 많아서 다 쓰기가 어려울 정도”라고 답했다. “너무 많지만, 며칠 전 꿈에서 연주했던 곡들이 기억납니다. 쇤베르크의 ‘3개의 피아노 소품집’, 바흐의 ‘파르티타 6번’, 그리고 2부에서 연주했던 베토벤의 ‘디아벨리 변주곡’ 등이 있습니다.”