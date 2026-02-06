피겨 대표팀, 밀라노 올림픽 앞두고 동선·빙질 점검

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 한국 피겨스케이팅 대표팀이 5일(현지 시간) 공식 훈련에 참가했다.

피겨스케이팅 남자 싱글의 차준환(서울시청)과 김현겸(고려대), 여자 싱글의 신지아(세화여고)와 이해인(고려대)은 이날 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 훈련을 하며 빙질 적응과 동선 점검을 했다.

신지아와 이해인은 연습 링크에서 각각 프리스케이팅 배경 음악인 '사랑의 꿈', '카르멘'에 맞춰 연기를 선보였다.

차준환과 김현겸은 메인 링크에서 훈련하며 동선 점검과 컨디션을 확인했다.

이번 대회 피겨스케이팅은 6일 오전 단체전인 팀 이벤트 아이스댄스 리듬댄스와 여자 싱글 쇼트프로그램으로 일정을 시작한다.

한국 피겨가 올림픽 팀 이벤트에 출전하는 것은 개최국 자격으로 출전한 2018년 평창 대회 이후 8년 만이다.

아이스댄스에는 임해나-권예(경기일반) 조가, 여자 싱글에는 신지아가 출격한다. 차준환은 7일 오후 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트프로그램으로 올림픽 일정에 들어간다.

