핀에어, 봄 맞이 유럽 항공권 할인… 최대 27%

핀에어가 봄 맞이 유럽 항공권 할인에 나섰다.



핀에어는 봄 여행 시즌을 맞아 프랑스 파리, 영국 런던, 이탈리아 로마 등 15개 유럽 도시를 대상으로 항공권 특가 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

항공권은 최대 27% 할인 혜택이 적용되며 구매 기간은 2월 13일까지다. 여행 기간은 4월 1일부터 6월 30일까지다.

이번 프로모션은 봄 시즌에 맞춰 15개 도시를 대상으로 진행된다. 대상 도시는 파리·런던·로마 등 여행자들에게 꾸준히 사랑받아온 서유럽 주요 도시부터 이색적인 매력이 돋보이는 레이캬비크와 코펜하겐 등 북유럽 도시까지 포함한다.

특히 파리에서는 봄을 맞아 도심 전반에서 다채로운 문화 행사가 이어진다. 4월에 열리는 아트 파리(Art Paris) 현대미술 축제를 시작으로, 파리 마라톤(Marathon de Paris), 백야 축제(Nuit Blanche) 등 예술·스포츠·여가를 아우르며 관광객의 눈길을 사로잡는다.

아이슬란드의 수도 레이캬비크는 ‘바이킹의 최초 정착지’로 알려져 있으며, 바이킹의 역사와 문화적 흔적을 엿볼 수 있는 도시다. 또 아이슬란드 특유의 웅장한 자연 경관 역시 대표적인 관광 포인트로 꼽힌다.

유럽은 3월 말부터 적용되는 서머타임(일광절약시간제)으로 낮 시간이 길어져, 봄을 더욱 여유롭게 즐길 수 있다는 점도 매력 포인트다.

여행객들은 각 도시별로 최대 27%까지 할인된 가격으로 항공권 구매가 가능하며, 프로모션은 13일까지 적용된다. 여행 기간은 4월 1일부터 6월 30일까지로, 유럽의 봄을 여유롭게 즐길 수 있는 일정이다. 예약은 핀에어 공식 홈페이지 또는 모바일 앱, 여행사 등을 통해 할 수 있다. 위탁 수하물이 없어 더 저렴한 라이트(Light) 항공권은 핀에어 공식 홈페이지에서만 판매한다.

김동환 핀에어 한국지사장은 “더 많은 분들이 매력적인 유럽의 봄을 만끽할 수 있게 이번 프로모션을 준비했다”며 “보다 많은 승객에게 합리적인 가격의 항공 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

현재 핀에어 서울-헬싱키 노선은 주 7일 운항하며 오후 11시 인천국제공항을 출발해 다음 날 오전 5시 40분 헬싱키 반타 공항에 도착한다. 해당 노선에는 핀에어가 보유한 최신 기종인 A350 항공기가 투입된다.