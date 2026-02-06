코스피, 미국발 삭풍에 4%대 급락세…한때 4,900선도 깨져

외국인·기관 '팔자' 지속…개인 나홀로 순매수로 지수 지탱

삼성전자·SK하이닉스 동반 하락…코스닥도 4% 넘게 내려

미국발 한파가 또 코스피를 덮쳤다.

코스피는 이날 오전 9시 25분 현재 전장보다 226.33포인트(4.38%) 떨어진 4,937.24에 거래되고 있다. 전날 3.86% 내린 데 이어 이틀 연속 급락세다.

코스피가 장중 5% 넘게 급락해 4,900선이 깨진 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

지수는 전장 대비 150.42포인트(2.91%) 내린 5,013.15로 출발해 낙폭이 커지면서 한때 4,899.30까지 밀려 4,900선이 깨지기도 했지만, 현재는 다소 낙폭을 줄이고 있다.

오전 9시 6분에는 코스피 선물 가격이 전날 종가보다 5% 넘게 급락하면서 프로그램 매도호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 3.7원 오른 1,472.7원에 장을 시작했다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 4천22억원, 1천68억원을 순매도하고 있다. 외국인은 전날 5조원 넘게 순매도하며 역대 최대 순매도액을 기록했다.

반면 전날 역시 역대 최대 규모인 6조7천억원을 순매수했던 개인은 이날도 나 홀로 5천175억원을 순매수하며 지수 하단을 받치고 있다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 4천854억원 매도 우위다.

간밤 뉴욕증시는 시장 전반에 투매 심리가 확산하면서 기술주와 우량주 구분 없이 모두 하락했다.

5일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 592.58포인트(1.20%) 하락한 48,908.72에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 84.32포인트(1.23%) 떨어진 6,798.40, 나스닥종합지수는 363.99포인트(1.59%) 내려앉은 22,540.59에 장을 마쳤다.

인공지능(AI) 설비투자와 클라우드 서비스 부진에 대한 우려가 가중되면서 마이크로소프트(MS)와 아마존이 4% 이상 급락했다.

고용 시장도 둔화 신호를 보내면서 경기 둔화에 대한 우려도 악재로 작용했다.

국내 증시도 미국발 삭풍에 반도체 대형주를 중심으로 얼어붙었다.

삼성전자[005930]는 4.39% 하락한 15만2천300원, SK하이닉스는 4.75% 밀린 80만2천원에 거래되고 있다.

이외 시가총액 상위종목 중 KB금융[105560](2.29%)을 제외한 대부분 종목이 하락세다. 그중 현대차[005380](-7.06%), 한화에어로스페이스[012450](-7.82%), SK스퀘어[402340](-6.93%) 등의 낙폭이 큰 편이다.

또 전 업종이 약세를 나타내는 가운데 증권(-7.20%), 금속(-6.45%), 전기·전자(-5.00%) 등이 큰 폭으로 떨어지고 있다.

키움증권[039490] 한지영 연구원은 "미국 AI주 약세, 아마존 시간 외 폭락, 금·코인 시장 급락 등 사방에서 치고 들어오는 대외 악재로 하락세를 나탠고 있다"며 "여기에 전일 외국인의 5조원대 코스피 순매도가 '셀 코리아' 신호가 아니냐는 불안감을 자극했다"고 분석했다.·

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 48.13포인트(4.34%) 하락한 1,060.28이다.

지수는 전장 대비 31.33포인트(2.83%) 내린 1,077.08로 시작해 하락 폭이 확대되는 상황이다.

코스닥 시장에서 외국인과 기관은 각각 1천169억원, 123억원을 순매수하는 반면에 개인은 1천207억원 매도 우위다.

에코프로[086520](-6.33%), 에코프로비엠[247540](-7.04%), 알테오젠[196170](-5.58%), 레인보우로보틱스[277810](-8.44%) 등 시가총액 상위주 대부분이 하락 중이다.

<연합>