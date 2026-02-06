박정진 박사, AI 시대 철학적 통찰 담은 ‘존재와 어울림’ 출간

존재와 어울림/박정진/신세림/2만8000원

언론인 출신의 철학자인 저자가 AI시대를 맞아서 인간은 앞으로 타인과 자연을 어떻게 바라보고 상대하면서 살아야 할까를 고민을 담은 책이다. AI는 지금까지 인류역사에서 한 번도 없었던 제4의 타자이다. 첫째 타자가 나(I)와 다른 사람, 즉 남이다. 둘째 타자가 자연(nature)이었다. 셋째 타자가 흔히 절대타자라고 말하는 혹은 믿는 신(神· God)이다. 그리고 여기에 네 번째로 등장한 존재가 바로 인공지능 AI이다. 지금까지 인간의 뇌는 인간의 신체 속에, 신체의 일부로 있었다. 비록 뇌가 신체를 움직이는 신경중추였다고 하더라도 엄연히 신체 속에 있는 명령자였다. 그러나 인공지능은 이제 인간의 신체 밖으로 나왔다. 말하자면 밖으로 나온 뇌가 바로 인공지능이다. 인공지능은 인간의 뇌의 작동원리를 모델로 만들어졌다.

인공지능의 발전 속도는 엄청나다. 소위 기하급수적 성장(Exponential Growth)이라고 말한다. 범용인공지능(AGI)이 나오면 인공지능이 인간의 사고능력을 넘어서서 임계점에 도달하여 질적으로, 의식과 영성을 포함한 존재로 도약할 것이라고 한다. 인간의 생각과 노동의 많은 부분을 혹은 대부분을 인공지능이 차지할 것이라고 걱정하는 사람들도 적지 않다. 인공지능도 이제 신체를 가지고자 욕망한다. 소위 로봇들인데 이를 피지컬(physical) 인공지능, 휴머노이드(humanoid)로 불린다.

인공지능시대에, 인간을 닮은 인공지능이 많이 등장하면 할수록 역설적으로 몸을 가진, 신체를 가진 인간에 대한 의미가 새롭게 다가올 것이라 짐작된다. 직접 스스로 경험할 수 있는 것은 신체를 떠나서는 생각할 수 없기 때문이다. 인공지능의 최대 약점은 아무리 데이터가 많아도 스스로 경험한 것이 없다는 점이다. 인공지능은 빅 데이터를 기반으로 그것을 수학적으로 계산하는 특징을 지니고 있다. 인공지능이 어떠한 입력과 출력을 하더라도 그것은 직접 경험한 것은 아니다.

저자는 “인간은 앞으로 논리적인 분야에서는 인공지능을 따라갈 수 없다. 그렇지만 감정과 함께 그것을 기반으로 하는 예술과 창작에서는 결코 인공지능에 뒤지지 않는다. 미래는 머리와 이성보다는 감정과 교감과 어울림을 인간의 특징이라고 말할 수밖에 없다”고 말한다. 저자는 바로 이러한 시대에 인간존재에 필요한 것은 어울림, 공감, 공명임을 역설하고 있다.