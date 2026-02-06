[속보] 李 대통령 지지율 58%…민주 41%·국힘 25% [한국갤럽]

직전 조사보다 지지율 2%p 하락

정당 지지도…민주 41%·국힘 25%

이재명 대통령이 지난 5일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 밀라노 코르티나 동계올림픽 선수단 선전 기원 파이팅을 외치고 있다. 뉴시스

이재명 대통령의 국정 지지율이 58%를 기록한 것으로 나타났다.

한국갤럽이 지난 3~5일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 진행해 6일 공개한 조사에서 이 대통령의 직무수행에 관한 질문에 전체 응답자의 58%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 직전 조사인 지난주 지지율보다 2%포인트(p) 하락했다. 이어 ‘잘못하고 있다’와 ‘의견 유보’는 각각 29%와 12%였다.

이 대통령 직무 긍정 평가 이유는 ‘경제·민생’이 16%로 가장 높았으며, 부정 평가 이유도 ‘경제·민생’이 16%로 가장 많았다.

정당 지지도는 더불어민주당이 41%이며 국민의힘이 25%를 기록했다. 전주 조사 대비 민주당은 3%p 하락했고, 국민의힘은 변동이 없었다. 조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%로 나타났다. 무당층은 26%다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 42.7%, 응답률은 12.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.