데이식스 영케이, 박나래·키 하차 '놀토' 새멤버 됐다

밴드 데이식스 영케이가 '놀라운 토요일'에 합류했다.

 

6일 tvN 관계자에 따르면 영케이는 이날 녹화를 진행한 tvN '놀라운 토요일' 고정 멤버로 새롭게 합류했다.

데이식스 영케이. 뉴스1
'놀라운 토요일'은 전국 시장 속 핫한 음식을 걸고 노래 가사 받아쓰기 게임을 하는 세대 초월 음악 예능으로, 2018년 4월 처음 방송된 후 8년간 명맥을 이어오고 있다.

 

'놀라운 토요일'은 최근 박나래와 키, 입짧은햇님까지 고정 멤버들이 이른바 '주사 이모' 의혹으로 하차했다. 지난해 12월 박나래와 전 매니저가 '갑질 의혹'으로 대립한 가운데 그 과정에서 '주사 이모'에게 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸였다.

 

이후 키 역시 '주사 이모'와의 연관성이 제기됐고, 이후 병원 방문이 어려운 상황에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다고 인정했다. 입짧은햇님 역시 관련 의혹에 대해 "의심의 여지 없이 의사라고 믿고 진료를 받았다"고 해명했다.

 

이로 인해 '놀라운 토요일'은 고정 멤버가 세 명이나 하차해 이들의 빈자리를 누가 채울지 관심이 집중됐다. 영케이는 이날 녹화를 시작으로 '놀라운 토요일'에서 어떤 활약을 보여줄지 더욱 이목을 집중시킨다.

 

영케이가 합류한 '놀라운 토요일'은 오는 28일부터 방송될 예정이다.

<뉴스1>

