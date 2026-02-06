엔씨, 리니지 클래식 7일 한국·대만 출시

엔씨소프트가 7일 오후 8시부터 한국·대만에서 ‘리니지 클래식’ 프리 오픈 서비스를 시작한다고 6일 밝혔다.

리니지 클래식은 엔씨소프트의 대표 게임 리니지의 2000년대 초기 버전을 구현한 PC 게임이다. △군주, 기사, 요정, 마법사 등 클래스(직업) 4종 △말하는 섬, 용의 계곡, 기란 지역 등 초기 버전 콘텐츠 △리니지 이용자에게 익숙한 인터페이스가 특징이다.

리니지 클래식. 엔씨소프트 제공

한국∙대만 이용자는 7일부터 10일까지 무료로 리니지 클래식을 즐길 수 있다. 11일 오전 10시부터는 이용권(2만9700원)을 구매해야 한다. 월정액 서비스도 7일 선보인다.

엔씨소프트는 리니지 클래식 오픈을 기념해 이벤트도 진행한다. 다음 달 25일까지 특정 레벨 최초 달성, 보스 몬스터 처치 마지막 타격 등 미션을 완료하면 서버별로 클래스, 유명 보스 몬스터 등을 캐릭터 닉네임으로 얻을 수 있다.

PC방 이용자를 겨냥한 혜택도 준비했다. PC방에서 리니지 클래식을 하면 추가 방어력을 얻는 ‘수상한 기운’ 버프(강화효과), PC방 전용 던전, ‘픽시의 깃털’ 등을 얻을 수 있다.