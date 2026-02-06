수출·마케팅·판로까지 ‘올인원’… 서울뷰티허브, K뷰티 기업 100곳 모집 [오늘, 특별시]

서울시는 수출, 마케팅, 판로 개척을 한 번에 지원하는 ‘서울뷰티허브’ 사업에 참여할 기업 100곳을 이달 9일부터 다음달 4일까지 모집한다고 밝혔다.

6일 시에 따르면 이 사업은 지난해 6월 동대문디자인플라자(DDP)에 개관한 K-뷰티 통합지원 플랫폼인 서울뷰티허브를 중심으로 3월부터 12월까지 진행된다. 단기 전시·홍보를 넘어 실제 매출과 수출로 이어지는 연간 밀착형 지원으로, 중소 뷰티기업의 글로벌 진출을 본격 뒷받침한다는 계획이다.

해외 진출의 첫 단계인 수출 인증 및 지식재산권 취득 지원을 시작으로 뷰티허브 방문 국내외 바이어와의 수주 상담회, 해외 박람회 참가 등 현지 시장 진출 프로그램을 단계적으로 운영한다. 브랜드 인지도 확산을 위한 온오프라인 연계 마케팅도 지원한다. 뷰티 인플루언서를 연결한 콘텐츠 제작으로 온라인 확산을 강화하고, 글로벌 플랫폼을 활용한 라이브커머스로 실시간 판매 경험을 제공한다. 오는 5월부터 서울숲에서 열리는 서울국제정원박람회를 비롯한 서울시 주요 행사 현장과 연계한 팝업스토어 기회도 있다.

각종 네트워킹 프로그램과 함께 서울뷰티허브 시설을 활용한 인프라 지원도 이뤄진다. 서울에 본사를 둔 중소 뷰티기업 중 일반화장품, 비건화장품, 이너뷰티, 뷰티테크 분야를 모집해 총 100곳을 선발하며 이 가운데 사업 기간 3년 이내 초기기업 30곳은 별도의 평가 기준을 적용해 선발할 예정이다.

신청 희망 기업은 서울시 홈페이지에서 서류 양식을 내려받아 네이버폼(https://naver.me/FM9pyWqk)으로 제출하면 된다.

지난해 서울뷰티허브 지원사업에 참여한 기업들은 수출 및 매출 성과를 거뒀다. 일례로 ㈜바이오트리는 글로벌 바이어 매칭을 통해 사우디아라비아 등으로 약 1억2000만원 규모의 수출 계약을 체결했다.

이수연 시 경제실장은 “서울뷰티허브는 기업의 글로벌 경쟁력이 실제 매출과 수출로 이어지도록 돕는 실전형 성장 플랫폼”이라며 “참여기업이 체감할 수 있는 맞춤형 지원을 확대해 K-뷰티의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.