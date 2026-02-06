'출연료 임용공부 발판' '환승연애2' 박원빈, 체육교사 임용고시 합격

박원빈이 중등 체육 교사 임용 시험에 최종 합격 소식을 알렸다. 박원빈 SNS

티빙 연애 예능 프로그램 ‘환승연애2’에 출연했던 박원빈이 중등 체육 교사 임용시험에 최종 합격했다.

지난 5일 박원빈은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 하나의 사진을 게재했다. 사진은 2026학년도 경기도 공·사립 중등학교 교사 임용 시험 체육 과목 합격 여부를 확인할 수 있는 화면이었고, ‘최종 합격을 진심으로 축하합니다’라는 문구가 눈길을 끈다.

합격 결과에 그는 ‘하...’라는 짧은 탄식과 눈물 이모지를 남기며 감격스러운 감정을 표현했다.

방송 출연 이전부터 체육 교사를 목표로 임용시험을 준비해 온 그는, 과거 한 차례 고배를 마셨던 경험이 있어 이번 합격 소식은 더욱 의미가 깊어 보인다.

티빙 ‘환승연애2’ 출연 당시 박원빈. TVING

중앙대학교 체육교육과를 졸업한 박원빈은 2022년 방송된 ‘환승연애2’를 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 방송 당시 출연 이유를 묻는 말에 “출연료가 임용고시 공부에 발판이 되겠다”라고 답했고, “부모님에게 짐을 덜어드릴 수 있겠다”라며 현실적인 이유를 밝혔다.

전 애인 앞에서 솔직하게 답변해 이후 인터뷰에서 “출연료 얘기하는 자신이 꼴 보기 싫다. 적당히 솔직하지”라며 후회하는 모습을 보였다.

앞서 박원빈은 지난해 공개된 티빙 스핀오프 프로그램 ‘환승연애, 또 다른 시작’에도 출연해 “임용시험 준비를 다시 시작했다”고 밝혔다.

당시 근황을 전한 그는 연애 중임을 공개하며 “공부를 지속하기 위해서도 마음이 안정되는 환경이 필요했다”고 교제 기간은 1년을 조금 넘었다고 설명했다.

한편 ‘환승연애2’는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다.