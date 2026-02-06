'합숙맞선' 최종 두 커플…김진주·장민철 현커 인증

김진주·장민철이 '현커'(현실 커플)를 인증했다.

SBS '합숙맞선' 측은 6일 소셜미디어에 장민철, 김진주가 얼굴을 맞대고 카메라를 응시하는 모습이 담긴 영상을 게재했다.

'합숙맞선'은 결혼하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박6일 동안 한 공간에서 합숙하며 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 연애 예능 프로그램이다.

전날 방송된 최종화에서는 장민철과 김진주, 서한결과 조은나래가 최종 커플로 탄생했다. 하지만 이중 현실 커플은 장민철과 김진주뿐인 것으로 알려졌다.

김진주 엄마와 김현진 엄마는 모두 장민철을, 김현준 엄마는 김현진 엄마를, 김묘진 엄마는 문세훈 엄마를, 문세훈 엄마와 이승학 엄마는 김묘진을, 서한결의 엄마는 조은나래를 선택해 마지막으로 깊은 이야기를 나눴다.

이중 장민철은 김현진 엄마와의 대화에서 김진주로 마음을 굳혔음을 털어놓으며 정중하게 거절의 의사를 밝혔다.

이후 이미 서로의 마음을 확인했던 김진주와 장민철은 주저 없이 서로를 선택했다.

서장훈은 알콩달콩한 두 사람의 모습을 보며 "여기는 이미 사귀는데?"라며 김진주와 장민철의 커플 '모먼트'에 감탄했다.

