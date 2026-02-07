외국인 '11조 폭탄' 받아낸 개미…역대급 '팔자'에도 요지부동

이번주 국내 증시는 외국인의 대규모 매도세와 이를 소화하는 개인 투자자의 매수세가 맞물리며 변동성 장세를 보였다. 코스피 5000선을 두고 등락을 거듭하며 6일 매도·매수 사이드카가 잇달아 발동하기도 했다. 전문가들은 현재 시장을 두고 추세적 이탈보다는 ‘숨 고르기’ 국면으로 분석했다. 국내 기업들의 이익 모멘텀과 밸류에이션 매력은 여전히 유효하다는 진단이다.

7일 한국거래소에 따르면 이번주(2~6일) 유가증권시장에서 외국인은 약 11조70억원 가량을 순매도했다. 반면 개인은 같은 기간 12조6200억원을 순매수하며 외국인이 쏟아낸 물량을 받아냈다. 기관은 2조5300억원 매도 우위를 보였다. 특히 주 후반부인 5일 하루에만 외국인이 5조원 이상을 투매하고 6일에도 매도세를 이어갔으나, 개인이 12조원 넘는 자금력을 바탕으로 지수 하방을 방어하는 치열한 힘겨루기 양상이 나타났다.

코스피가 전 거래일(5163.57)보다 74.43포인트(1.44%) 내린 5089.14에 마감한 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시돼 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(1108.41)보다 27.64포인트(2.49%) 하락한 1080.77에 거래를 마쳤다. 뉴시스

시장에서는 이번 수급 양상을 두고 ‘제2의 동학개미운동’이라는 평가가 나온다. 과거 급락 후 반등했던 경험과 최근 상승장에서 소외됐던 투자자들의 저가 매수 심리가 작용한 것으로 풀이된다. 실제 외국인 매도세가 집중됐던 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 개인이 집중적으로 사들이며 물량을 소화했다.

전문가들은 단기 급등에 따른 피로감이 누적된 상황에서 미국발 악재가 차익실현의 계기로 작용했다고 분석했다. 미국 증시에서 알파벳, 아마존 등 빅테크 기업들의 수익성 우려가 제기되며 기술주 전반이 약세를 보였고, 비트코인 등 가상자산 시장 급락과 미국 고용 지표 둔화 우려가 겹치며 투자 심리를 위축시켰다는 설명이다.

특히 외국인의 대규모 순매도에 대해서는 절대적인 금액보다 시장 규모 대비 비중을 따져봐야 한다는 지적이 나온다.

한지영 키움증권 연구원은 “코스피 시가총액이 4000조원을 넘은 터라 과거에 비해 한 번 순매도할 때마다 나오는 절대적인 사이즈가 다르다는 점을 생각해야 한다”며 “시총 대비 외국인 순매도 비중을 계산해보면 과거 금융위기나 긴축 공포 당시 경험했던 레벨과 유사하다”고 설명했다. 이번 매도가 시스템 리스크라기보다는 1월에 폭등했던 반도체, 자동차 업종 위주의 전략적 차익실현 성격이 강하다는 것이다.

이번 조정을 매수 기회로 삼아야 한다는 목소리도 있다. 가격 부담은 해소되면서도 기업들의 이익 체력은 견조하기 때문이다. 정해창 대신증권 연구원은 “AI 산업에 대한 우려는 과도하며 국내 주요 산업의 실적 전망은 양호하다”며 “현재 변동성은 단기 과열을 해소하고 매물을 소화하는 국면으로 실적 장세는 유효하다”고 진단했다.

대신증권은 기업들의 이익 모멘텀을 반영해 상반기 코스피 목표치를 최근 5800포인트로 상향 조정했다. 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 9배를 밑도는 등 밸류에이션 매력이 충분하다는 판단에서다.

다만 설 연휴를 앞둔 관망세와 신용융자 잔액이 30조원을 돌파하는 등 수급 부담은 경계 요인이다. 정 연구원은 “단기적으로 하방 압력이 커질 수 있으나 반도체, 자동차 등 주도주 비중을 늘릴 기회”라며 “추격 매수보다는 변동성을 활용한 분할 매수 전략으로 대응하는 것이 유리하다”고 조언했다.