라이즈 쇼타로, 마카오 콘서트 불참…중일갈등에 불똥

그룹 '라이즈' 일본인 멤버 쇼타로가 마카오 콘서트에 불참한다.

라이즈의 마카오 공연을 담당하는 현지 제작사 측은 6일 "모든 멤버가 참석할 수 있도록 모든 관계자들이 적시에 준비를 마쳤으나 유감스럽게도 예기치 못한 사정으로 인해 멤버 쇼타로는 콘서트에 참여하지 못하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "오랜 시간 라이즈를 기다려주시고 응원해주신 팬 여러분의 너그러운 이해를 부탁드린다. 이번 공연 라인업 변경으로 인해 불편을 드린 점, 다시 한번 사과드린다"고 전했다.

라이즈는 오는 7~8일 마카오 갤럭시 아레나에서 월드투어 '라이징 라우드'(RIIZING LOUD)를 개최할 예정이었다. 그러나 쇼타로가 갑작스럽게 공연에 참여하지 못하게 되면서 라이즈는 5인 체제로 무대에 오르게 됐다.

제작사 측은 쇼타로의 불참이 결정된 이유를 밝히지 않았지만, 일각에서는 최근 악화된 중일 갈등의 여파가 아니냐는 관측이 나오고 있다.

최근 중화권에서 열릴 예정이었던 K팝 공연들은 돌연 연기되거나 취소됐다. 마카오에서 열릴 예정이었던 '쇼!음악중심'이 현지 사정으로 취소된 데 이어 홍콩에서 추진해 온 '드림콘서트도' 무기한 연기됐다.

이 과정에서 다국적 그룹의 일본인 멤버들이 비자 발급 절차에 어려움이 있었던 것으로 알려졌고, 일본인 멤버 비중이 높은 그룹들은 참여하지 않는 방향으로 라인업이 변경되기도 했으나 결국 공연은 백지화됐다. 이 때문에 업계에서는 한중 문화교류를 둘러싼 불확실성이 해소되지 않았다는 우려의 목소리가 나온다.

<뉴시스>