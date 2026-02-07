동원F&B, 설 맞이 건강기능식품 프로모션 진행

“전국 GNC 매장부터 주요 온라인몰까지”

동원F&B(대표이사 김성용)가 설을 맞아 전국 GNC 매장과 주요 온라인몰에서 건강기능식품 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 글로벌 건강기능식품 브랜드 ‘GNC’와 홍삼 전문 브랜드 ‘천지인’의 다양한 상품들로 구성됐다. 오는 22일까지 전국 70여 개의 GNC 매장에서 골드회원을 대상으로 전 품목을 30% 할인하며, ‘메가맨 임팩트’, ‘우먼스 울트라 메가 임팩트’ 등 대표 제품을 4개 이상 구매 시 40% 할인 판매한다.

사진=동원F&B 제공

또한 전국 천지인 매장에선 신제품 ‘천지인 홍삼 황제고膏’를 30% 할인 판매한다. 이 외에도 1+1, 2+1 증정 행사 및 구매 금액대 별 사은품 제공 등 다양한 프로모션을 운영한다.

주요 온라인몰에서도 동원F&B의 건강기능식품을 저렴한 가격에 구매할 수 있다. GNC 네이버 스마트스토어에서 12일까지 ‘GNC 밀크씨슬’, ‘GNC 셀렉트 원데일리 이뮨샷’ 등 대표 선물세트를 최대 63% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 카카오톡 선물하기 채널에선 단독 선물포장(GNC)과 보자기 포장 서비스(천지인)를 통해 보다 편리하게 설 선물을 준비할 수 있다.

동원F&B 관계자는 “설을 맞아 종합 건강기능식품부터 홍삼 등 다양한 카테고리의 건강기능식품을 풍성한 혜택과 함께 마련했다”며 “이번 프로모션을 통해 소중한 분들에게 마음을 담은 선물을 준비하시길 바란다”고 말했다.