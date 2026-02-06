LG엔솔, 스텔란티스와 세운 캐나다 공장 단독 운영

LG에너지솔루션이 글로벌 완성차업체 스텔란티스와 캐나다에 합작법인으로 세운 ‘넥스트스타 에너지’를 100% 자회사로 전환해 북미 에너지저장장치(ESS) 시장 공략을 강화한다.

LG에너지솔루션은 6일 스텔란티스가 보유한 넥스트스타 에너지 지분 49%를 인수해 100% 자회사로 전환한다고 밝혔다. 넥스트스타는 2022년 LG에너지솔루션이 2조2000억원, 스텔란티스가 1조4200억원을 들여 설립했다.

캐나다 ‘넥스트스타 에너지’ 공장 전경. LG에너지솔루션 제공

공시를 보면 LG에너지솔루션은 스텔란티스 지분 49%를 100달러(약 14만6900원)에 인수했다. 1조4200억원어치 지분을 100달러에 인수한 것으로 회사 측은 “사실상 ‘절반의 투자액’으로 공장 전체 생산능력을 확보했다”고 자평했다.

넥스트스타 에너지는 지난해 11월 말부터 ESS용 배터리를 생산하기 시작한 공장이다. LG에너지솔루션은 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리를 생산하는 공장을 확보해 북미 시장 공략의 전초기지로 삼겠다는 구상이다.

이번 거래는 전기차 시장 침체가 장기화하면서 자산 효율화가 필요한 스텔란티스와 북미 ESS 시장 선점을 위해 생산기지를 원한 LG에너지솔루션의 이해관계가 맞물린 결과다.

LG에너지솔루션은 이미 구축된 시설을 활용해 투자 효율성을 높이고, 재무 건전성도 확보할 수 있게 됐다고 밝혔다. 캐나다 정부로부터 투자 보조금과 미국 첨단제조생산세액공제(AMPC)에 준하는 생산 보조금을 단독으로 받게 돼 수익성 개선에도 유리하다고 설명했다.

넥스트스타 에너지 공장에서 ESS 제품이 출하되고 있다. LG에너지솔루션 제공

LG에너지솔루션은 미국 미시간주 홀랜드·랜싱 공장에 이어 캐나다 온타리오주 브램튼 공장까지 북미에서만 ESS 공장 3곳을 확보했다. 북미에서 ESS용 배터리를 생산하는 유일한 기업으로 테라젠, 엑셀시오 에너지 캐피탈, EG4, 한화큐셀 등 글로벌 고객사로부터 대규모 수주를 이어가는 중이다.

LG에너지솔루션은 올해 ESS 생산능력을 글로벌 기준 60기가와트시(GWh)까지 두 배 가까이 늘릴 계획이다. 캐나다 공장 생산량도 두 배 이상 늘리고, 올해 가동률을 70% 이상 끌어올리기로 했다.

LG에너지솔루션은 지분 인수 후에도 기존에 계약된 스텔란티스 배터리 공급량을 유지한다. 양사는 유럽과 미국에서 신규 공급을 비롯한 협력 방안을 논의할 것으로 전해졌다.

김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO)는 “급증하는 ESS 시장 수요에 신속하게 대응할 뿐만 아니라 북미 기반 고객사를 추가로 확보해 전기차 산업의 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 입지를 구축할 것”이라고 말했다.