李대통령 “정부 이기는 시장 없다” 이후…강남3구, 매물↑

고점 추격 멈춘 강남 집값…관망 국면으로 이동

전문가 “단기 조정일 뿐, 추세 전환은 아직”

이재명의 연이은 다주택자·투기 억제 발언 이후 서울 강남3구 일부 단지에서 매물이 늘고 호가가 조정되는 움직임이 나타나고 있다. 서울 아파트값은 52주 연속 상승세를 이어가고 있지만 최근 들어 상승 폭이 둔화되면서 시장이 고점 추격 국면에서 관망 국면으로 옮겨가는 초기 신호라는 분석이 나온다.

이 대통령은 6일 경남에서 열린 타운홀 미팅에서도 수도권 집값 문제를 직접 언급했다. 이 대통령은 “수도권 아파트 가격이 지나치게 오른 상황”이라며 “평당 3억원에 이르는 가격이 과연 객관적 가치에 부합하는지 의문”이라고 말했다. 이어 “집값은 영원히 오를 수 없고, 언젠가는 조정 국면이 온다는 것이 경제의 이치”라고 강조했다.

이재명 대통령이 6일 창원 성산구 창원컨벤션센터에서 열린 '경남의 마음을 듣다'' 타운홀미팅 간담회에서 참석자들의 발언권 요청을 받고 있다. 연합

대통령의 이 같은 메시지가 이어지면서 실수요자들의 매수 심리도 흔들리는 모습이다. 국내 최대 온라인 부동산 커뮤니티인 ‘부동산 스터디’에는 최근 강남권 주택 매수를 두고 “지금 사는 게 맞는지 모르겠다”, “가격이 정점에 근접한 것 아니냐”고 우려 섞인 글이 잇따라 올라오고 있다.

공식 통계에서도 상승세 둔화가 확인된다. 한국부동산원이 전날 발표한 ‘2월 1주 주간 아파트 가격 동향’에 따르면 서울 아파트 매매가격 상승률은 0.27%로 전주(0.31%)보다 0.04%포인트 낮아졌다. 지난해 2월 첫째 주 상승 전환 이후 52주 연속 오름세를 이어가지만 최근에는 상승 폭이 줄어드는 흐름이다. 자치구별로는 그동안 덜 올랐던 지역을 중심으로 이른바 ‘키 맞추기’ 상승이 이어지는 반면, 강남3구에서는 상승 탄력이 둔화되는 모습이 나타났다.

실제 가격 흐름에서도 일부 조정 신호가 포착된다. 서울 아파트값의 ‘풍향계’로 꼽히는 송파 잠실 일대에서는 고점 거래 이후 가격이 소폭 내려오거나 거래가 주춤하는 모습이 나타나고 있다. 한국부동산원 실거래가 공개시스템에 따르면 잠실동 ‘트리지움’ 전용면적 84.83㎡는 1월 중순 33억5000만원에 거래된 이후 같은 달 말 32억원에 다시 거래되며 고점 이후 조정 흐름을 보였다. ‘리센츠’ 전용 84.99㎡도 1월 초·중순 35억원에 거래됐지만, 같은 달 24일에는 33억원에 실거래가 이뤄졌다. 이날 기준 해당 단지 현재 호가는 32억∼34억원 선에 형성돼 있다.

이재명 대통령의 연이은 고강도 부동산 메시지에 서울 강남3구 등에서 급매물이 늘어난 5일 오후 서울 용산구 남산 전망대에서 바라본 서울 도심 아파트가 희뿌연 대기에 갖혀 있다. 뉴시스

다만 인근 중개 현장에서는 실거래가 하락이나 급매 출현을 ‘시장 전환 신호’로 해석하기보다는 개별 사례로 선을 긋는 분위기다. A 중개업소 관계자는 “토지거래허가제 때문에 실거래가는 계약 시점보다 늦게 공개돼 현재 시세를 반영하지 못한다”며 “싸게 나온 매물은 대부분 개인 사정에 따른 급매”라고 설명했다. 특히 대통령의 집값 관련 발언에 대해서도 “실거주 목적이라면 가격 등락에 일희일비할 필요가 없다”는 반응이 주를 이뤘다.

잠실 외 다른 강남권 주요 단지에서도 유사한 흐름이 관찰된다. 대치동 ‘은마아파트’ 전용 84㎡는 지난달 초 42억원에 실거래된 이후 현재는 35억~41억원대 매물이 일부 나와 있다.

개포동 ‘래미안포레스트’와 개포주공6단지 등에서도 고점 돌파 시도보다는 거래 관망 속에 가격대가 넓어지는 모습이 이어지고 있다. ‘서초 반포자이’ 역시 일부 저가 매물이 등장했지만, 상단 호가는 여전히 유지되며 매도자 기대 가격이 급격히 꺾였다고 보기는 어렵다는 평가다.

김인만 부동산경제연구소 소장은 통화에서 “(현재 서울 집값은) 고점 추격 국면에서 관망 국면으로 옮겨가는 초기 단계로 볼 수는 있다”면서도 “다만 이는 정책 메시지에 따른 단기적 조정일 뿐, 추세 전환으로 단정하기는 이르다”고 말했다. 그는 “5월 9일 이전까지 한시적으로 나타날 가능성이 큰 흐름”이라며 “강제로 시장을 눌러 일시적으로 안정시키는 방식은 지속 가능하지 않다”고 지적했다.