산업단지 공급 패러다임 바뀌나…GH, ‘경기 31 파트너스’ 가동

31개 시·군 산업 수요 전수 조사…중장기 마스터플랜 수립 활용

경기주택도시공사(GH)가 도내 산업 수요를 파악해 적기에 맞춤형 용지를 공급하는 체계를 구축한다고 6일 밝혔다.

GH 수원 광교 사옥.

GH에 따르면 ‘경기 31 파트너스’는 도내 31개 시·군을 대상으로 한 산업 수요 발굴에 초점을 맞췄다. 이 프로그램은 GH가 각 지역의 산업 여건과 기업 수요를 직접 조사해 산업단지 공급의 시기와 방향성을 주도하는 내용이다.

조사는 오는 4월까지 약 3개월간 진행된다. GH는 산업입지 수요와 규모, 산업단지 추진 계획, 주요 현안 등을 전수 조사할 계획이다. 산업단지 조성 과정에서 반복되는 인허가 지연, 민원, 규제 등 개발 병목 요인도 점검한다.

그동안 도내 산업단지는 개별 시·군의 요청을 중심으로 추진됐다. 이에 도 전반을 아우르는 공공 공급자의 역할에는 한계가 따랐다.

김용진 GH 사장(오른쪽)이 사업 현장에서 보고를 받고 있다. GH 제공

GH는 이번 조사를 통해 확보한 데이터를 단·중·장기 산업단지 마스터플랜 수립의 기초 자료로 활용해 △선제 산업입지 확보 전략 △GH형 산업단지 포트폴리오 구성 △노후 산단 재생·고도화 모델 △시범사업 실행계획 등을 포함한 종합 로드맵을 수립할 계획이다.

특히 ‘하나의 산단 모델을 모든 지역에 적용하던 방식’에서 벗어나 시범사업 등을 마련할 예정이다.

김용진 GH 사장은 “31개 시·군의 실질적 산업 수요를 정확히 파악해 지역 특성에 맞는 맞춤형 산업단지를 공급하겠다”며 “지역경제 활성화와 균형 발전, 양질의 일자리 창출을 통해 경기도 산업용지 공급의 새로운 패러다임을 제시하겠다”고 말했다.