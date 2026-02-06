“안전이 우선”…경기도, ‘K-컬처밸리 아레나 기본협약’ 12월로 연기

경기도와 경기주택도시공사(GH)가 고양시에 들어설 ‘K-컬처밸리 아레나 사업’의 기본협약 시점을 이달에서 12월로 연기한다고 6일 밝혔다.

김성중 도 행정1부지사는 이날 도청에서 기자회견을 열어 “이번 조치는 안전 점검 범위 확대와 공공시설 확충 등 사업 완성도를 높이기 위해 불가피하다”며 이같이 설명했다.

김성중 경기도 행정1부지사가 6일 도청 브리핑룸에서 K-컬처밸리 관련 브리핑을 하고 있다. 경기도 제공

도에 따르면 사업을 추진하는 라이브네이션 컨소시엄은 공정률 17% 상태로 멈춰있는 기존 아레나 구조물을 인수해야 한다. 이에 잠재적 하자를 막기 위해 정밀 안전점검을 요구했다.

도와 GH는 점검 범위를 기존 구조물뿐 아니라 흙막이 시설과 지반 등 안전에 영향을 줄 수 있는 요소 전반으로 확대하기로 했다. 당초 4개월로 예정된 안전점검 기간 역시 8개월로 늘렸다.

아울러 도는 아레나 사업 범위를 글로벌 공연 수요에 맞게 확대하고 안전한 보행환경과 충분한 주차공간, 주민 편익을 위한 공공지원시설을 추가하는 방안을 검토한다. 공사 기간 T2 부지 유휴지를 활용한 야외 임시공연장 운영도 계획에 포함됐다.

정밀점검 결과, 중대한 보수·보강이 필요하지 않으면 기본협약 체결 후 3개월 안에 공사를 재개하고, 43개월 내에 아레나를 준공할 계획이다.

김 부지사는 “지금 요구되는 건 속도보다 제대로 된 방향”이라며 “안전을 확보하고 고양시를 K-컬처의 메카로 만들기 위한 조치”라고 말했다. 도는 같은 날 오후 고양 킨텍스에서 주민설명회를 열어 구체적인 일정 변경 사유와 향후 계획을 도민에게 설명했다.