해외 순방 때마다 ‘한복 사랑’…김혜경 여사, 한복 명예 홍보대사로 추대

“한복 아름다움 알리는 데 더욱 정성”

이재명 대통령의 배우자 김혜경 여사가 6일 ‘한복 명예 홍보대사’로 추대됐다. 김 여사는 “한복의 아름다움을 알리는 일에 더욱 정성을 다하겠다”고 밝혔다.

김 여사는 이날 서울 중구 정동1928 아트센터에서 문화체육관광부가 주최한 ‘2026 설맞이 한복인 신년회’에서 한복 명예 홍보대사로 추대됐다고 전은수 청와대 부대변인이 브리핑을 통해 전했다. 김 여사는 한복의 가치와 아름다움을 국내외에 널리 알려온 공로를 인정받아 홍보대사로 추대됐다. 김 여사는 그간 이 대통령 해외 순방과 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 등 한복을 외국에 알릴 기회가 있을 때마다 직접 한복을 입고 일정을 소화해왔다.

김혜경 여사가 6일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 2026 설맞이 한복인 신년회에서 한복 명예홍보대사 추대패를 전달받은 뒤 정순훈 한복세계화재단 이사장, 구혜자 침선장(한복세계화재단 고문)과 함께 기념촬영을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

김 여사는 수락 인사에서 “한복은 한국을 대표하는 소중한 문화유산이자 K컬처의 핵심 자산”이라며 “묵묵히 한복을 짓고 연구해 온 한복인 여러분의 헌신과 정성이 오늘의 한복을 만들었다”고 말했다. 이어 “우리 한복이 더 많은 세계인에게 사랑받을 수 있도록 함께 힘을 모아달라”고 당부했다.

김 여사는 한복계 원로 4인이 신진 디자이너 4인에게 인연상자를 전달하는 행사 뒤 한복인들에게 직접 다가가 인사를 전하며 한복 생활화와 문화 확산을 위한 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

김 여사는 신진 한복 디자이너 6명과 별도의 차담회도 가졌다. 김 여사와 참석자들은 각자가 입은 한복을 소개하고 감상하며 화기애애한 분위기 속에서 대화를 나눴다.

김혜경 여사가 6일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 2026 설맞이 한복인 신년회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

검은색 한복을 착용한 한 참석자는 “요즘 MZ세대가 선호하는 검은색을 활용한 한복이 인기가 높다”며 “김 여사께서도 기회가 되면 검은색 한복을 꼭 한 번 착용해 보셨으면 한다”고 제안했다. 이에 김 여사는 “그동안 행사에 참석하며 밝은 빛깔의 한복을 주로 입었는데 기회가 된다면 검은색 등 다양한 색감의 한복도 꼭 착용해 보고 싶다”고 화답했다. 이외에도 참석자들은 김 여사가 여러 행사에서 한복을 자주 착용한 덕분에 한복이 일상에서도 편하게 입을 수 있는 옷이라는 점이 자연스럽게 알려지고 있다고 언급했다.

김 여사는 “한복을 사랑하는 한 사람으로서 최근 한복에 대한 관심이 높아지고 있음을 새삼 느낀다”며 “앞으로도 다양한 형태의 한복을 착용하며 한복의 아름다움을 국내외에 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.