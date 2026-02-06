대전시의회 9일 임시회 열어 대전·충남통합 주민투표 촉구 결의안 상정

대전시의회가 대전·충남 행정 통합에 대해 주민의 의견을 직접 묻는 주민투표 절차에 돌입한다.

6일 시의회에 따르면 대전시의회는 9일 오전 10시 제293회 임시회 본회의를 열어 ‘대전·충남 행정통합 주민투표 촉구 결의안’을 채택할 예정이다. 대표 발의는 국민의힘 소속 김진오 의원(서구 1)이 한다.

이장우 대전시장이 6일 대전시청 대강당에서 대전·충남행정통합 타운홀 미팅을 열고 있다. 대전시 제공

조원휘 시의회 의장은 세계일보와의 통화에서 “대전·충남행정통합에 대해 대전시의회 홈페이지에 올라온 시민들의 의견을 보면 반대가 1500여건이 넘었고 찬성은 20여건에 불과하다”면서 “시민의 뜻을 대신하는 대의기관인만큼 찬성도 있지만 반대 여론도 있으니 의회에서 주민투표안을 올려보자는 것”이라고 말했다.

주민투표법상 주민투표를 하려면 6·3 지방선거 60일 전인 4월4일까지 해야 한다.

조 의장은 “물리적으로 어려울 수 있지만 그건 부차적인 문제이고 시민들의 요구를 반영하는 것은 시의회 본분”이라고 덧붙였다.

현재 대전시의회 의석은 22명 중 국민의힘 소속이 16명이어서 주민투표 촉구결의안이 통과는 무난할 것으로 보인다. 촉구결의안이 통과되면 이를 토대로 이장우 시장이 행정안전부장관에 주민투표 실시를 요구하는 절차를 밟을 것으로 예상되고 있다.

조 의장은 이날 오전 대전시청 대강당에서 열린 ‘대전·충남 행정통합 타운홀미팅’에서 “반대 여론이 높다는 건 충청인 정서로 쉽지 않은 일로 시의회는 이 문제를 무겁게 받아들여 임시회를 열기로 했다”고 말했다.

이중호 대전시의원(국민의힘·서구5)도 타운홀미팅에서 “최대한 빠른 시일 내에 국민의힘 당론으로 주민투표안을 의결해 시장님께 전달해드리고자 한다”며 “의회에서 주민투표 안건이 통과돼 전달이 된다면 행안부장관에 가장 신속하고 확실하고 강력하게 주민투표를 요구할 것”이라고 했다.

이장우 대전시장은 이같은 의견에 “주민투표 요청을 해도 (일련의) 과정을 거쳐야 해 시간이 많지 않다”면서 “시의회에서 넘어오면 법률가들과 충분히 더 논의해 결정하겠다”고 말했다.